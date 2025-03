Carlota Corredera, comentarista de ‘Supervivientes’: “Es una fantasía, ojalá nos dé mucho show”

La participación de Terelu Campos en Supervivientes 2025 ha causado un auténtico revuelo, y una de las que no ha tardado en reaccionar ha sido Carlota Corredera. La periodista y excompañera de la mayor de las Campos se ha mostrado entusiasmada con la presencia de Terelu en Honduras, asegurando que su fichaje es toda una sorpresa y que espera que brinde grandes momentos a la audiencia.

Carlota Corredera, expectante con la aventura de Terelu

Durante su aparición en ARCO, Carlota no dudó en compartir su opinión sobre la nueva etapa televisiva de Terelu en el reality más extremo de Telecinco. "Es una fantasía. Ojalá le vaya genial y nos dé mucho show", comentó, dejando claro que, al igual que los seguidores del programa, está impaciente por ver cómo se desenvuelve su amiga en Cayos Cochinos.

Y es que la participación de Terelu ha sido un auténtico bombazo, sobre todo porque aún no está del todo claro cuál será su papel en el concurso. Su estancia en la isla será por un tiempo limitado, pero su presencia ya está generando una gran expectación.

¿Cómo se adaptará Terelu a las condiciones extremas?

Corredera también ha señalado algunos de los posibles desafíos a los que se enfrentará Terelu, quien, según ella, no lo tendrá nada fácil en la isla. "No sé cómo llevará el tabaco, no sé cómo llevará no ver a su gente", explicó, refiriéndose a los hábitos y costumbres de su excompañera.

Además, Carlota recordó que Terelu es una persona con muchos miedos y fobias, lo que podría dificultar su adaptación al formato. "Es una persona muy miedosa, tiene claustrofobia", apuntó, en la misma línea de lo que comentó su hermana, Carmen Borrego, hace unos días.

Un reto personal y profesional para Terelu

A pesar de las dificultades, Carlota Corredera confía en que Terelu lo dará todo en esta experiencia. "Espero que le vaya genial y que aguante todo lo que pueda, que supere a todos los que han estado allí antes", declaró con entusiasmo.

La aventura de Terelu en Supervivientes 2025 comienza esta noche en Telecinco, y sin duda, su paso por el reality promete ser una de las grandes sorpresas de la edición. ¿Conseguirá superar sus miedos y ganarse el cariño de la audiencia?