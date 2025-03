El carnicero de TikTok que arrasa con su consejo para limpiar las botas: esto es lo que debes pedir en la carnicería para que quede como nuevas

En un buen caldo de la abuela siempre se va a encontrar huesos de ternera, carcasa de pollo, etc.; y qué decir del cocido. El tuétano que esconden algunos de ellos aportan el toque de sabor, además de colágeno y otras propiedades. Pero el caldo no es lo único que puede hacerse con esta parte de los huesos, que es muchas veces olvidada. El As Carnicero viene a darle el valor que merece y dedica uno de sus vídeos de TikTok a hablar de otros posibles usos.

El As Carnicero es un carnicero, valga la redundancia, con más de 33 años de experiencia, que ha aprovechado la exposición que le ofrecen las redes sociales para hablar de trucos relacionados con la carne. Vestido con el gorro y el delantal habitual en su profesión acerca su mundo a sus suscriptores. Esta vez muestra dos usos diferentes que se le puede dar al tuétano.

Para el primero de ellos se debe partir el hueso en dos, transversalmente. El As Carnicero habla de dos modos de prepararlo, o a la brasa o al horno. "Es una delicia", afirma. El resultado tras pasar por esos fuegos es una especie de mantequilla.

El segundo de los trucos que da el carnicero puede sorprender, pues no es culinario. Hace referencia al cuidado del calzado, concretamente a las botas de piel. En las zapaterías suelen vender cremas o grasas para mantener el calzado de piel; sin embargo, El As Carnicero dice que "esas cremas que hay por ahí tampoco son tan naturales". Para ello, dice que el mejor truco es el tuétano, previamente pasado por el microondas 20 segundos. Tras esto se debe sacar la materia que nos interesa, que se encuentra en el interior del hueso, y "se una directamente a la piel de las botas", indica el experto. Con este truco afirma que "quedarán unas botas espectaculares". De esta manera quedarán "brillantes y durarán mucho más", sentencia El As Carnicero.

De esta manera, el carnicero aprovecha todas las partes de los animales que le llegan e intenta transmitir su conocimiento al espectador. En resumidas cuentas, se encarga de difundir las delicias menos conocidas.