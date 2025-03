La entrega del esperado bote ya tiene fecha y ganador: 10 de marzo

El Cazador ha sabido labrarse un hueco en las tardes de TVE. Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta' , Lilit Manukyan, 'La espía', Erundino y Orestes Barbero, 'El espartano', forman el grupo de cazadores del programa que compiten contra los concursantes que llegan al espacio para hacerse con el premio económico.

El problema es que parece que nos queda menos de lo que nos gustaría para dejar de ver a Rodrigo Vázquez y al resto de sus compañeros en antena. Las tardes de La 1 podrían cambiar de manera profunda a partir de la próxima primavera. RTVE lleva semanas barajando la posibilidad de dar por finalizado 'El cazador' de manera definitiva, tal y como adelanta El Confidencial digital. Por su parte, Vertele asegura que la cancelación es definitiva y YOTELE ha verificado que el planteamiento es real y que existen programas grabados hasta por lo menos el próximo mes de abril.

Además, según adelanta El Confidencial Digital, TVE ha decidido no renovar El Cazador para otra temporada pese a la ampliación de hace escasos meses de 72 nuevos episodios de un coste de 3,74 millones de euros. Esta decisión viene dada, como hemos dicho, por la bajada de audiencia. Desde la pasada primavera, el concurso de La 1 no consigue superar la media del 10% de cuota pero los últimos resultados son aún peores al rondar entre el 6% y 7%, por lo que no superan la media de La 1. Estas cifras han llevado a RTVE ha tomar la drástica decisión de la cancelación de su concurso estrella.

Eso sí, recientemente ha conseguido más de 1,7 millones de espectadores únicos. De momento, El Cazador ha iniciado una nueva temporada y lo ha hecho con cambio de looks y sumando un bote que no deja de incrementar gracias a la victoria de los cazadores. Pero, ahora ha llegado em momento de hacer historia.

Y es que al igual que ha ido haciendo Pasapalabra hasta la fecha con la entrega de su bote, el programa que presenta Rodrigo Vázquez ha anuncia en sus redes sociales que va a entregar el mayor bote de su historia. Y será el 10 de marzo. En una caza final muy emocionante, los cuatro finalistas lograrán 24 casillas, ganando un bote histórico que les permitirá entrar a formar parte de la historia del concurso. En el momento de su victoria, Andrea llevará tan sólo tres programas de permanencia en el concurso, mientras que Juan, Nuria y Pedro harán ese mismo día su triunfal debut. Los cuatro llegarán a la Caza Final y, sumando sus fuerzas, conseguirán vencer a uno de los ‘cazadores’ más implacables.

Ahora, la duda es quién será El cazador con el que se reparta el bote. Lo curioso es que de ser Orestes, volvería a hacer historia, ya que durante su participación en Paspalabra, en su duelo con Rafa, se entregó el mayor bote de la historia del concurso, que finalmente se llevó Rafa.