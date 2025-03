Eres español y quieres trabajar en Europa: necesitas este título, y no es de inglés

Cada vez más jóvenes se van a Europa en busca de las posibilidades y condiciones laborales que no parecen encontrar en España, y 'Minervacherto' es consciente de ello. Esta tiktoker aprovecha la red social para dar consejos y trucos de cualquier tipología, destinados, principalmente, a estudiantes. En esta ocasión, Minerva ha dedicado la red social para hablar de lo que se necesita para lanzarse a Europa en busca de trabajo.

La diferencia más clara que se puede encontrar entre España y el resto de países europeos es el idioma. La lengua puede llegar a crear una frontera que a muchos les da miedo traspasar. Pero si se tiene una base bien afianzada no debe haber mayor problema. Minerva se centra en los niveles de los exámenes de lenguas que son necesarios para empezar una nueva aventura en Europa, y el B2 de inglés no es el más apropiado en todos los casos, afirma.

Ella misma cuenta que pudo adquirir ese nivel mientras estudiaba el grado de Turismo; sin embargo, dependiendo del futuro profesional que te propongas, el idioma y el nivel necesarios pueden variar. El inglés, aunque parece ser la lengua "internacional" no tiene por qué ser la que se use en el ámbito laboral al que deseas entrar. Por ejemplo, "si tu plan ya es emigrar a Alemania es superimportante que sepas un poco de alemán", ejemplifica Minerva. No es necesario hablar como un nativo, explica la tiktoker, pero sí es necesario "tener una buena base".

Con relación a los niveles, menciona que el B1 es "bastante fácil de adquirir", y que es a partir del B2 cuando "la cosa empieza a ponerse bastante complicada". Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta la lengua del país receptor. Sin embargo, también añade que si tu intención es trabajar en instituciones públicas europeas, lo más probable es que te pidan un C2 o advance de inglés, o el proficiency. Como conclusión, @minervacherto hace un resumen de su recomendación: C1 de inglés + B2 de francés o alemán. Esta selección muestra que el inglés solamente hará que tengas lagunas en la comunicación del país.