El espectacular sueldo que recibe Marta Peñate al mes y cómo lo gana con su trabajo real: "Entre 8.000 y 15.000 euros"

Hay una cosa que no se le puede negar a la influencer y colaboradora Marta Peñate, es muy transaparente con sus followers en redes sociales. Y esa naturialidad es aplauydiad y bien recibida por su comunidad.

La ganadora de Supervivientes All stars lleva más de un año intentando quedarse embarazada para cumplir su sueño de tener un hijo con Tony Spina. Lo está intentando con técnicas de reproducción asistida y ya se ha sometido a dos transferencias embrionarias en una conocida clínica de Madrid. Ambas han fracasado y sus seguidores le han preguntado si se ha planteado, ante tantos problemas para lograr el embarazo, recurrir a la gestación subrogada, cuentan desde Outdoor. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' nunca había querido responder hasta esta pregunta hasta ahora, que se ha lanzado a aclarar si recurrirá a la gestación subrogada, que está prohibida en España, pero que es legal en otros países como Estados Unidos, donde famosas como Kim Kardashian o, más recientemente, Lily Collins, han recurrido a ella. A ese país se desplazaron también famosas españolas para ampliar sus familias: así nació Sheila, la hija mayor de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, y Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón e hija póstuma de Aless Lequio.

En un vídeo en el que responde preguntas que no había querido contestar hasta ahora, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' revela que no va a recurrir a la gestación subrogada para ser madre, aunque ha querido dejar claro que "respeta a todo el mundo" que se haya decantado por esta opción: "Como no sé si esas mujeres lo hacen por dinero o por ayudar a los demás prefiero no arriesgarme".

También aclara en ese vídeo que acumula ya más de 22.000 'me gustas' que no tiene pensado adoptar y que si lo hace en un futuro será porque así lo desea y es su primera opción, y no porque no pueda lograr quedarse embarazada: "Adoptar no es una segunda opción y creo que adoptar lo podemos hacer todas las personas, tengamos problemas para tener hijos o no".

Además, al más puro estilo La Revuelta, Peñate ha revelado cuánto factura al mes por su participación en plos programas de Telecinco como colaboradora y por su labor como influencer: "Entre 8.000 y 15.000 euros". Además, asegura que en el banco tiene algo más de 200.000 euros.

"Valoradme la sinceridad. Os prometí un día que lo haría, y aquí lo tenéis. Me gustaría poner este reel solamente para mis seguidores que sois los que me queréis, pero no se puede, contaba a sus seguidores.

Una sinceridad y una naturalidad que sus followers han aplaudido. "En tus comienzos en la tele no me gustabas nada, pero te has convertido con el paso del tiempo y conociéndote más, en una de mis favoritas. Eres de lo más real que hay en este mundo y me encanta la pareja que formáis Toni y tú"; "Olé tú. Valorando que es más duro levantarte a cumplir 8 h en un trabajo convencional q ser influencer, ojalá mas influencer siendo asi de sinceras":; "Entre 8000€ y 15.000€????? Dios mío… me he equivocado tanto en la vida estudiando, matándome a trabajar y a no tener vida social para ahora llevar más de un año sin econtra un puñetero trabajo decente que me pague más de 1200€ al mes….."