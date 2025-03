Ganó 6.000 euros a base de martillazos: esto es lo que ocurrió en un programa de televisión en directo

La entrega de la "Tarjeta Hormiguero" es una de las secciones más comentadas del programa El Hormiguero de Antena 3 presentado por Pablo Motos. Todo el mundo en España sabe ya que si te llaman y te preguntan "¿sabe usted qué es lo que quiero?" tienes que contestar "la tarjeta de El Hormiguero" . Y así de fácil habrás ganado 3.000 euros.

Sin embargo, el programa ha entregado la pasada noche se hizo una entrega un tanto especial. Un malagueño la ganó a base de martillazos. La "Tarjeta Hormiguero" contenía esta vez 6.000 euros para el afortunado que consiguiera clavar un clavo con un martillo.

Las condiciones eran sencillas: dos personas se enfrentaban en un duelo de fuerza y estrategia en el que tenían que darle un golpe al clavo por turnos hasta que quedara enterrado en su totalidad en el tronco de madera que había en el plató. Si uno de los contrincantes falla o el martillo toca el clavo antes de golpear al acercarlo para asegurar el impacto, el siguiente debe darle dos golpes.

Durante tres minutos y medio, José Enrique y Javier estuvieron intentando pegarle al clavo con el objetivo de ganar los 6.000 euros. Sin embargo, ninguno de los dos empezaron muy finos, ya que no eran capaces de dar en la "diana". En el juego, se dieron cuenta de la mala puntería de Javier, quien no había forma de que acertara su golpe.

Sumando esta cuestión a que José Enrique estaba mucho más acertado, finalmente él fue quien consiguió enterrar el clavo por completo en el tronco. Pablo Motos se encargó de reconocer la victoria al malagueño José Enrique tras comprobar que una carta no podía pasar por debajo de la punta debido a que estaba clavada completamente.

La historia de "El Hormiguero"

El hormiguero es un programa de entrevistas de televisión español para el canal Antena 3. Cuenta con entrevistas a celebridades, contenidos de tertulia política, humor, magia y divulgación científica.

Fue estrenado el 24 de septiembre de 2006 en el canal Cuatro, donde estuvo emitiéndose hasta el 30 de junio de 2011. El 5 de septiembre de 2011 cambió de cadena, dando el salto a Antena 3.

Su primera y segunda temporada (2006-2008) fueron producidas por Gestmusic. La primera temporada se grabó en los estudios de Sant Just Desvern, Barcelona.1 Desde 2008 pasó a ser producido por 7 y Acción, productora creada por el presentador del programa, Pablo Motos, y Jorge Salvador, realizándose desde los estudios de la calle de Alcalá, 518, Madrid. Comenzó como un programa de emisión semanal en la tarde de los domingos, pero en la segunda temporada dio el salto al prime time.

Está presentado y dirigido por Pablo Motos, siendo su presentadora suplente Nuria Roca, en colaboración con las hormigas Trancas, Barrancas y Petancas. El programa cuenta también con las colaboraciones de Marron, El Monaguillo, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pilar Rubio y Luis Piedrahita, entre otros.

El Hormiguero vs La Revuelta

Desde septiembre de 2024 ha habido una "guerra fría" entre El Hormiguero y La Revuelta, dos programas que ofrecen un contenido similar en la misma franja horaria. En la lucha por conseguir una mayor audiencia, los piques entre ambos han desatado una batalla entre las audiencias (y los presentadores) de ambos programas.

El famoso actor Antonio Resines habló sobre este tema asegurando que se le está dando mucho bombo a algo que no es para tanto: "Se le está dando a esto una polémica que no es para tanto. Se ha politizado esa guerra y es un poco absurdo, porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen ni el otro tan de derechas como dicen." Además, comentó que no le sorprenden las críticas hacia ‘La Revuelta’, al ser conscientes de los presupuestos de los programas en la televisión pública y privada.

Resines también enfatizó que no ve ningún conflicto en la competencia entre ambos programas, ya que su carrera se ve beneficiada por ambos. "A mí me da exactamente igual, yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene", explicó. Además, se refirió a la polémica generada por la entrevista de Jorge Martín, piloto español campeón de MotoGP en 2024, y la diferencia de trato entre ambos espacios, asegurando entre risas: “No me ha pasado a mí porque no se atreven.”