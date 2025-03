Tras Jessica Bueno, Isa P anuncia su ruptura: "Que lo supere…

El clan Pantoja no para de vivir duros reveses y noticias inesperadas. Hace unos días Jessica Bueno, ex de Kiko rivera y madre del nieto de Isabel Pantoja, anunciaba que se separa por Lutingo. Una ruptura que sacudía el mundo rosa dado que hasta hace poco antes, los dos presumían de un amor eterno en sus redes sociales y de una felicidad envidiable.

Ahora, Jessica Bueno ha encontrado en Fran Rivera, el hijo que tuviera junto a Kiko Rivera tras su paso por 'Supervivientes', su mejor apoyo. La modelo sevillana no atraviesa un buen momento personal. A su ruptura con Luitingo se suma su último conflicto con Jota Peleteiro, que se ha llevado a sus hijos a Arabia Saudí. Tras separarse de ellos y dejarse ver al borde del llanto, la exconcursante de 'GH VIP' se refugia en su hijo mayor, que se ha convertido en su mayor soporte en estos difíciles momentos, cuentan desde Outdoor. El primogénito de la modelo se encuentra en plena pubertad. Ya no es un niño y cada día es más consciente de lo que sufre su madre.

Un abrazo del joven, que ya tiene 12 años, ha sido más que suficiente para levantar el ánimo a Jessica Bueno. "Hoy mantita y peli con mi hombrecito", escribía anoche desde el sofá de su casa mientras, en televisión, arrancaba el primer programa de la nueva temporada de 'Supervivientes', reality en el que Jessica conoció al padre de su niño. Con él también tuvo serios problemas tras su ruptura, que se produjo apenas un año después del nacimiento de Fran. Tras años de pleitos y enfrentamientos (también en público), las cosas entre ellos parecen haberse calmado.

A su vez, Isa P, la hija de Isabel Pantoja, tambiñen ha roto con la que fuera una de las mayores amigas del clan, Raquel Bollo. Tras ver la indignación y el dolor que Raquel Bollo y su hijo Manuel Cortés, habían sentido al escucharla decir públicamente que no se fiaba de la colaboradora de televisión, Isa Pantoja no ha modificado ni una coma de sus palabras, pero sí ha explicado los motivos que la llevan a no fiarse de la que fuera amiga de su madre durante muchísimos años.

En el plató de ‘Tardear’, Raquel Bollo mostró su dolor ante el “no me fío” de Isa Pantoja, al verla reencontrarse con su prima Anabel Pantoja. La colaboradora exclamo un “Qué bien, qué bonito, después de años defendiéndola…” y le lanzó una advertencia “si no te fías de mí, no te fíes para nada”. Al parecer, una amiga de Raquel Bollo le está preparando la canastilla al bebé que espera Isa. Además, el programa ha querido que la colaboradora viera las declaraciones de su primo Manuel Cortés, quién le ha dejado claro que estaba muy dolido porque ellos jamás la habían traicionado y sería mejor que mirara hacía otro lado “la han traicionado muchas veces”.

La cara de Isa al escuchar a Cortes lo ha dicho todo. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ no daba crédito a las palabras de su primo y de Raquel Bollo “mira que enreda las cosas…”. Isa ha dejado claro que no se fiaba de ella porque no le gustó que justificara su última participación en ‘¡De viernes!’ cuando no tienen ningún tipo de relación y se ha mostrado asombrada con la advertencia sobre la canastilla. Según ha explicado es un intercambio entre una empresa y ella “la amiga tiene una tienda, me da algunos productos y a cambio, le hago publicidad en redes”.

Fría y segura de su actitud, Isa ha dejado claro que las cosas se hacen de corazón, no se echan en cara y que ella se reafirma en su opinión “ni me fío ni confió en ella, que lo supere… es mi opinión, que te vaya genial, un beso”.