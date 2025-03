Esto es lo que ha pasado entre Carmen Borrego y su hijo tras lo que contó Kiko Hernández: "Horrible, una puñetera m..."

La reconciliación de Carmen Borrego y José María Almoguera es un hecho. Y a pesar de que en los últimos días Kiko Hernández ha puesto en jaque su acercamiento asegurando que el joven habría dicho que su infancia fue "muy desgraciada" y que su madre es "despreciable", lo cierto es que su relación atraviesa por uno de sus mejores momentos.

Y así lo han dejado claro reencontrándose para compartir una comida muy especial en un exclusivo restaurante de la capital en compañía de sus respectivas parejas, José Carlos Bernal y María 'la jerezana'. Inseparables desde que salieron de 'GH Dúo' y afianzando a pasos agigantados su historia de amor, José María ha querido que su chica estuviese presente en su primera 'cita' con su madre después de casi un año distanciados.

En primer lugar llegaba al local Carmen, incapaz de disimular su sonrisa de felicidad tanto por poder disfrutar de nuevo de momentos con su hijo, como porque éste haya querido presentarle 'oficialmente' a su nueva ilusión. Y minutos después lo hacía la pareja del momento, derrochando complicidad y confirmando que las cosas con la hermana de Terelu Campos marchan a las mil maravillas.

Tras varias horas juntos en el interior del restaurante, madre e hijo optaban por no 'regalar' a la prensa la imagen más esperada y preferían abandonar el lugar por separado, sin ocultar su alegría por lo bien que ha salido este primer y ansiado reencuentro que sienta las bases definitivas de su reconciliación.

"Normalidad, todo normalidad" ha expresado Carmen con una sonrisa de oreja oreja, revelando que este no ha sido su primer encuentro con José "lo que pasa es que no lo habéis visto, claro". "Estoy muy contenta, fenomenal, gracias, gracias a todos, de verdad. Todo ha ido fenomenal, estupendamente" ha confesado emocionada, asegurando que los rumores de mala relación se tratan solo de "invenciones".

Poco después eran José María y María los que abandonaban el restaurante con una gran sonrisa como la de Borrego y nos contaban, con naturalidad, como ha sido el encuentro: "Ya ha habido más veces, o sea que no hay ningún problema" ha afirmado el joven.

Carmen protagoniza esta semana la portada de una revista ejerciendo de abuela con su nieto Marc y, como ha reconocido su hijo, le han parecido unas instantáneas "muy bonitas", aunque no oculta "que no me gusta que mi hijo salga en fotografías, ya lo sabéis. Que ejerza de abuela me parece bien, pero las fotos ya sabes que no". Hasta luego.

Tras esta presentación 'oficial' de su nueva novia a su madre, a José María solo le queda conocer al hijo de su prima Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y, como ha confesado, "esperamos que sea prontito, en breve".

La denuncia de Kiko Hernández

según Kiko Hernández, no han vuelto a verse ni a hablar desde el intenso abrazo con el que sellaron su reconciliación definitiva en directo. Y así se lo habría confesado a un amigo el nieto de María Teresa Campos el pasado sábado en la discoteca Kapital.

"Llorando desconsolado le dice que le da mucha pena porque desde que ha salido de 'GH' no ha habido llamada de su madre, ni un solo mensaje" ha relatado el colaborador en 'Ni que fuéramos Shhh', asegurando que José María habría comparado esa situación con su infancia: "La definía como horrible, una puñetera mierda. Si la gente supiera la infancia que me ha regalado mi madre, despreciarían a Carmen Borrego. Mi infancia ha estado marcada por su ausencia" habría afirmado, dejando entrever que podría volver a sentarse en un plató para arremeter contra su progenitora. Algo que, tras ver este reencuentro, no parece factible.