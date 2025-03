Pepe Navarro estalla como nunca contra Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo: "Que diga quién es el padre"

Después de varios meses sin noticias sobre la guerra mediática y judicial que Ivonne Reyes y Pepe Navarro mantienen desde hace años por la paternidad de Alejandro Reyes, la venezolana y el comunicador vuelven a estar en el punto de mira después de que hace unos días ella estallase en redes sociales porque se sigan refiriendo a su hijo con "supuesto" o "presunto" para hablar de su vínculo con el presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' cuando existe una sentencia judicial de 2010 que deja claro que Navarro es "el padre biológico" de Álex.

Y mientras Ivonne ha pedido públicamente que a partir de ahora se diga que Pepe es el progenitor de su hijo con todas las letras, obviando las palabras "supuesto" y "presunto", el exconcursante de 'El Desafío' ha arremetido sin piedad contra la modelo y la ha retado a demandarlo para poder probar -tras no someterse a las pruebas de paternidad en su día- que no es el padre de Alejandro.

Cuando le hemos preguntado por la sentencia judicial que Ivonne ha compartido en Instagram se ha reafirmado molesto en que no es su hijo por mucho que se lo adjudicase la justicia hace doce años: "Es que no es hijo mío, es que no es ni supuesto. Ella sabrá quién es el padre. Que diga quién es el padre, no soy el padre".

"Además, ella me ha hecho una prueba... Y eso es curioso, que vosotros no habláis de eso, de que ella me ha hecho una prueba, de contratar unos detectives que han declarado ante un juez que ella los contrató, sacó una prueba, y la prueba decía, la que hizo ella, que llevó la prueba hasta el propio laboratorio... Si os dedicáis a estas cosas y me hacéis esa pregunta, eso deberíais saberlo. ¿Y por qué no me denuncia, por ejemplo, si yo digo que no es hijo mío?" ha añadido, asegurando que si la venezolana no toma medidas legales contra él es por la "exceptio veritatis", con la que demostraría que efectivamente y como lleva años manteniendo, no es el padre de Alejandro.

No es el único asunto que le ha hecho explotar, ya que al margen del comunicado de Ivonne pidiendo que dejen de dirigirse a su hijo como "supuesto" o "presunto", la coach le denunció hace unos meses por presuntos malos tratos psicológicos por según ella haber urdido una trama para grabarla, presionarla, atemorizarla y arrinconarla mientras se encontraba en una peluquería de Madrid. Demanda que ha sido desestimada y que Pepe ha tachado de "bazofia más grande del universo". "Está enferma, es una mujer que no está bien de la cabeza. Es que es mierda, viene hablando de las cosas. Estoy harto" ha sentenciado indignado.