Preocupación por el contagio del bebé de Fani Carbajo: "Esto no lo voy a perdonar"

Fani Carbajo regresa a su canal de mtmad, después de haber sufrido un percance con su pequeña. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se muestra muy preocupada por la enfermedad que le han contagiado a su hija. La influencer habla sobre lo sucedido y comparte el diagnóstico médico de Victoria, tras haber estado en el hospital. Asimismo, la colaboradora de televisión estalla al desvelar el motivo por el que su hija se ha puesto mala.

Desde el día que nació Victoria, la pequeña jamás ha tenido ningún tipo de problema de salud hasta hace unos pocos días, según asegura Estefanía. La que fuera concursante de 'Supervivientes' señala a alguien del entorno de Victoria como el culpable de que su hija haya estada enferma. "Le pegó a mi hija lo que tuviera", exclama la influencer, la cual no ha dudado en hablar claro de todo lo sucedido. Asimismo, la colaboradora de televisión se defiende de que todos aquellos que creen que es muy sobreprotectora con Victoria. Después de lo ocurrido, Fani Carbajo tiene todavía más claro que no va a dejar que esas personas del entorno de la niña o cualquier otra la coja en brazos. "No me da la gana que nadie manosee a mi hija", señala la influencer, muy enfadada. Estefanía ha llegado incluso a cortar todo vínculo con la gente de la que habla en este vídeo. "He cortado todo tipo de relación", termina explicando. Por otro lado, además de hablar del altercado que ha tenido con el entorno de su hija, Fani Carbajo comparte el diagnóstico de Victoria. La influencer, con el susto todavía en el cuerpo, ya que es la primera vez que la pequeña se pone mala, habla de los síntomas que ha padecido después de que la hayan contagiado. Asimismo, Estefanía se sincera sobre su miedo de que algo peor pudiese pasarle a su hija por culpa de personas que no tienen cuidado al interaccionar con ella.

"Mi hija estuvo tres días con fiebre y sarpullido en el cuerpo. Esto no lo voy a perdonar", comienza explicando la creadora de contenido, la cual aclara qué es lo que le ha sucedido a su pequeña y en qué estado se encuentra actualmente.

El hijo de Fani Carbajo denuncia a Christofer tras lo ocurrido

Hace varias semanas, Fani Carbajo y Christofer protagonizaban un cara a cara de lo más tenso en el programa de Telecinco, '¡De viernes!'. A pesar de no tener relación desde hace meses y de la nueva vida que tiene la influencer, muchas son las cosas que siguen estando en el tintero.

En un acto celebrado poc tiempo después, la influencer ha querido desmentir la versión de su expareja y ha confesado que "él no hacía de padre con mi hijo", tanto es así que "a día de hoy no tienen relación y si él hubiera hecho de padre con mi hijo y se hubiera comportado mi hijo no lo hubiera denunciado y mi hijo lo ha denunciado hace poco". Unas palabras que llaman la atención... pero, ¿cuál es el motivo de la denuncia? La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado que "hace poco él hizo unas declaraciones en redes sociales diciendo barbaridades de mi hijo cuando tenía 14 años".

Algo que no ha querido consentir porque "conmigo lo que quieras, discutimos, nos peleamos, lo que tú quieras... pero ya con mi hijo, no, estamos hablando de un menor el cual tú has vivido, tú has criado, entre comillas y por ahí no voy a pasar".

Fani también ha explicado que ella misma le acompañó a poner la denuncia: "Ya está admitida a trámite y espero que la justicia nos dé la razón. De hecho, llevamos pruebas de que esto no viene de ahora sino que viene de antes".