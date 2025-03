La reacción de Irene Rosales al enterarse de que podría salir en la serie sobre la vida de Isabel Pantoja: "Tiene derecho a veto"

Después de meses de rumores y de una negociación que se habría antojado tan intensa como complicada, Isabel Pantoja y la productora Mediacrest han anunciado la firma del acuerdo por el que el gran proyecto de la tonadillera verá pronto la luz. Se trata de su propio documental y de una serie de ficción de siete episodios basados en su vida, que pronto comenzarán su rodaje.

Aunque hay un gran secretismo en torno a estas producciones, que todavía se encuentran en una fase inicial, Antonio Rossi ha revelado que Isabel no ha puesto "líneas rojas" y en su docuserie podría hablar en primera persona de asuntos tan controvertidos como su relación con Julián Muñoz, su paso por prisión tras ser condenada por un delito de blanqueo de capitales, o su ruptura con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja. "Llegará hasta donde quiera llegar, tiene derecho a veto. Le pueden plantear lo que quieran pero la última palabra la tiene ella, es una de las condiciones que puso desde el principio de las negociaciones" ha apuntado el periodista en 'Vamos a ver'.

Una de estas líneas rojas podría ser, según sus examigas Las Mellis, el tema de sus hijos, apostando porque hablará de la niñez del Dj y de la peruana, pero que no va a entrar en los enfrentamientos que acabaron por dinamitar a la familia Pantoja.

Una serie de ficción y un documental sobre los que Irene Rosales prefiere no pronunciarse por el momento. Mientras Kiko Rivera no se ha dejado ver en los últimos días y tampoco ha hecho ninguna mención en redes sociales al gran proyecto de su madre, su mujer ha reaccionado con total indiferencia y ha dejado en el aire qué le parece que su suegra vaya a contar su vida en la pequeña pantalla, y si cree que finalmente no hablará de su relación con sus hijos como se está especulando.