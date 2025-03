Si tienes algunos de estos síntomas, es probable que sufras de esta enfermedad

Cuando vamos a hacernos una analítica, la anemia puede ser uno de los problemas más típicos que nos podemos encontrar en nuestra analítica, se calcula que casi un 25% de la población mundial padece de este problema que afecta especialmente a niños menores de 5 años, en particular los lactantes, mujeres, particularmente mujeres embarazadas y niñas o adolescentes.

La anemia es una enfermedad que se caracteriza porque su número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina en la sangre es inferior a normal. Esta se produce cuando no hay suficiente hemoglobina (la proteína encargada de llevar el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo) en el cuerpo para transportar el oxígeno a los órganos y tejidos. Hay muchas razones por las que se puede producir, por ejemplo, una mala alimentación o por alguna enfermedad crónica, aunque la causa más común suele ser la falta de hierro en la sangre. Pero no hay que alarmarse, esta enfermedad se puede prevenir y tiene diversos tratamientos.

El Técnico de Emergencias Sanitarias, Miguel Assal, ha compartido a través de su cuenta de TikTok, @miguelassal, los signos y los síntomas de la anemia, y los clasifica de los que son más leves y habituales a los que son más graves. "Signos y síntomas de la anemia que debes conocer, de más leves a más graves", inicia.

"El más habitual, cansancio, debilidad y somnolencia", empieza nombrando los síntomas más habituales, "¿sientes las manos frías? ¿y los pies fríos? o la llamada sensación de cabeza embotada", continúa. "Conjuntiva blanca, tira de tu párpado hacia abajo, si está muy blanco, en relación con este que veis aquí, cuidado. Tu lengua también pálida, incluso tus manos y pies". Estos suelen ser síntomas de una anemia severa.

"Uñas y pelo quebradizo. A veces la palidez es tan severa que pierdes las líneas de tu mano" añade el Técnico de Emergencias, "Presiona tu uña y suelta, si no recupera el color rojo en menos de dos segundos, cuidado; incluso a veces, directamente está blanco, aquí no hay duda". Dando a entender que si no tienes color debajo de las uñas, lo más probable es que sufras de anemia.

"Sientes palpitaciones, ¿taquicardia?, no lo dejes pasar; no hay que llegar a tener una fatiga o dificultad respiratoria o dolor torácico", refiréndose a los síntomas más graves de la enfermedad, "estos son casos más graves, ya que una anemia puede derivar en un infarto. Revísalo". Concluye Assal.

Si tienes alguno de estos síntomas acude a tu médico de cabecera a la mayor brevedad posible, para realizar el tratamiento correspondiente, hoy en día hay muchas formas eficaces de tratar la anemia.

Prevención de la anemia

Al ser un problemas que afecta a bastante población alrededor del mundo, existen muchas formas muy eficaces de prevenirla o reducir la anemia, estas son las que recomienda la ORganización Mundial de la Salud (OMS):

Consumir alimentos ricos en hierro, folato, vitamina B12, vitamina A y otros nutrientes.

Seguir una dieta sana y variada

Tomar suplementos si así lo recomienda un profesional cualificado.

Las consecuencias de la anemia son variables, puede afectar al rendimiento académico, así como la productividad de la vida adulta que acaba afectando a la calidad de vida. La reducción de la anemia es una de las seis metas mundiales de nutrición, establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud, además de que combatir la anemia en mujeres de 15 a 49 años es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

A pesar de que la anemia tiene un tratamiento muy efectivo y para todos los tipos, si no se trata a tiempo puede llegar a generar grandes problemas, es por eso que ante la duda, consulta con tu médico de cabecera para llevar a cabo los análisis adecuados.