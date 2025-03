Vuelve One Piece: todo lo que tienes que saber antes de su regreso

One Piece ha tenido que parar su emisión en octubre de 2024 porque la serie animada estaba alcanzando al manga. Su autor original, Eiichiro Oda, junto al estudio encargado de su animación, Toei Animation, llegaron a la conclusión de que, para mantener la fidelidad a la historia del escritor, lo mejor sería parar la transmisión de este famoso anime durante un tiempo hasta que se acumularan los suficientes capítulos del cómic como para seguir avanzando sin problemas.

Ya llevamos cinco meses sin poder ver un capítulo a la semana todos los domingos en la plataforma especializada en anime Crunchyroll. Sin embargo, la espera ya se acaba: el próximo 6 de abril tendremos la vuelta del emblemático anime sobre piratas en Japón. Los seguidores más fieles de la historia de Monkey D. Luffy ya tienen marcada esta fecha en el calendario y se van preparando para retomar el arco de "Egghead", con ganas de volver a ver las aventuras de la tripulación del Thousand Sunny.

A continuación, te explicaremos todo lo que tienes que saber para retomar One Piece a partir del capítulo 1122, el último emitido en octubre de 2024 y que nos dejó con muchas ganas de saber más.

En qué punto se pausó la emisión

Mientras que en el manga ya conocemos el desenlace de la historia en el arco de Egghead, el anime nos dejó a medias, tanto en la historia principal como en la de la Marina. La tripulación de los piratas Sombrero de Paja llegaron a la isla de Egghead después de derrotar a Big Mom y Kaido en Wano.

Aquí conocen al famosísimo doctor Vegapunk, conocido por sus grandes inventos para la Marina. Además, otra de los once piratas "supernovas", conocidos por ser un grupo que llegó al Archipiélago Sabaody (capítulo 385) con una recompensa de más de 100 millones de berries, Bonney, se une a esta aventura al tener una conexión muy importante con uno de los puntos más importantes de la trama.

El objetivo de los nakamas es ayudar a escapar al doctor Vegapunk, ya que la organización más fuerte de la Marina, el CP0, están de camino a la isla para llevarle a prisión. Luffy y sus compañeros aceptan ayudarle y a partir de ahí empieza el drama en Egghead: hay que buscar al traidor que está colaborando con el Gobierno Mundial para llevar al doctor a la cárcel.

Por otra parte nos quedamos viendo la misión de la Marina en Banaro, la isla de uno de los cuatro emperadores: Barba Negra. Allí tienen capturado en el calabozo a Koby, el alumno predilecto del vicealmirante Garp. El objetivo es rescatarle, aunque viésemos que las cosas no estaban saliendo del todo bien.

Además, también estaremos pendientes de la situación de Sabo, que ha podido regresar al Reino Kamabakka, donde se esconde el Ejército Revolucionario. Tras los problemas en los que se vio involucrado durante su misión en el en Levely, el consejo formado por el Gobierno Mundial con los mayores líderes del mundo celebrado en Mary Geoise, tierra de los Dragones Celestiales, tiene que ocultarse para evitar ser arrestado y ejecutado.

Continuación en el capítulo 1123

El próximo capítulo, que se titulará "¡La última lección!" vamos a conocer la continuación de la misión de la Marina para rescatar a Koby. Además, veremos en qué desemboca la historia de Monkey D. Luffy en Egghead: ¿conseguirá sacar al Dr. Vegapunk de la isla? ¿Conseguirán acabar con el traidor? ¿Qué ocurrira con el CP0 y los Cinco Ancianos?

Cabe destacar que, entre todos los cambios que veremos en el anime, el más importante de todos lo notaremos en la voz del carpintero de la tripulación de Monkey D. Luffy. Kazuki Kao, antiguo actor de doblaje que interpretaba a Franky anunció su retirada por problemas de salud. Su rol lo cogerá Subaru Kimura, quién se afronta a la presión de interpretar una de las voces más icónicas del mundo del anime.

Otras historias de One Piece

Queda tan solo un mes para el regreso de One Piece así que, si ya has empezado la serie y aún no te has puesto al día, date prisa. Pero si llevas al día desde el parón, puedes dedicar tu atención a otras historias o a otros contenidos canon de la serie, para amenizar más la espera:

El "live action"

Netflix se encargó de adaptar el anime de más de mil capítulos a una serie con actores de carne y hueso. Fue un gran desafío por su grado de popularidad, toda una franquicia de entretenimiento que, durante algo más de un cuarto de siglo, ha generado no solo una eterna colección de historias en viñetas, sino también animes de diversos formatos, novelas ligeras y videojuegos.

La serie resultó ser un gran éxito y próximamente se estrenará la segunda temporada, que ya está grabada en su totalidad. El reparto, que fue escogido por el mismísimo Eiichiro Oda, tiene un gran carisma que los seguidores de One Piece aprecian.

Las películas animadas

One Piece cuenta con 15 películas además de los 1122 capítulos del anime. En ellas, no se cuentan historias que sean importantes para la trama, pero no dejan de ser entretenidas y pueden servir como apoyo para conocer mejor a los personajes.

Pero ojo, Eichiiro Oda llegó a confirmar que en la última película, One Piece: RED, hay un dato sobre uno de los cuatro emperadores, Shanks el Pelirrojo, que sí puede ser importante para entender la trama de la serie.

Videojuegos

One Piece tiene nada más y nada menos que 31 juegos para todo tipo de consolas. SIn embargo, muchos de los seguidores de la serie están de acuerdo con que los "Pirate Warriors" son los mejores, debido a que son fáciles de aprender y jugar.

Isla Gyojin

Durante este largo parón, en Toei Animation no dejaron de trabajar. Para no dejar a los seguidores de One Piece sin contenido, desde el estudio de animación han estado emitiendo la remasterización de uno de los arcos más icónicos de la serie: la Isla Gyojin.

Muchos de los fans aseguraban que esta parte del anime se hacía un poco pesada por la gran cantidad de relleno que tiene y la mala calidad de los dibujos. Sin embargo, ahora todo eso ha cambiado y el arco de la historia de la isla bajo el mar pasará de tener 57 capítulos a 21.