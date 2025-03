¿Qué bebe Aitana antes de cada concierto?: la curiosa "manía" de la cantante

Aitana no se ha dejado nada que contar en el documental de Netflix "Metamorfosis". La cantante ha mostrado cómo es su trabajo, pero también muchos detalles de su vida persona hasta ahora desconocidos. La grabación pilló el momento justo en que lo dejó con su expareja, el también cantante Sebastián Yatra. Los artistas tenían una relación muy estrecha entre show y show, pero un día él la dejó antes de un concierto. Los últimos años de Aitana han sido una auténtica locura de viajes, conciertos y emociones al límite. Pero también tiene sus rutinas. Antes de cada concierto necesita 25 minutos de ensayo y calentamiento de la voz. Unos momentos de paz que van siempre acompañados de una botella con un tubo. Para quienes se dedican a la canción es algo habitual, pero los espectadores del documental se preguntan, ¿qué es eso que toma Aitana en esa botella antes de cada concierto?

La realidad es que no bebe nada. Es una botella con agua y un tubo que utiliza para soplar y calentar la voz y las cuerdas vocales. La técnica es muy conocida entre los artistas. De hecho, hace poco también pudimos ver a Melody utilizando este método durante la grabación en Londres del tema que representará a España en Eurovisión.

Lo de la botella con el tubo "es una técnica muy sencilla y efectiva para calentar y rehabilitar la voz cuando la tenemos cansada o tenemos alguna molestia que nos impide tener la voz del todo bien", explican los expertos. "Es un descubrimiento super fácil y barato para avanzar con el tema de la voz", dice una profesora de técnica vocal.

No, Aitana no bebe antes de los conciertos, pero sí que ha mostrado en el documental su verano "más loco". Ese que pasó junto a sus amigas en Ibiza tras dejarlo con Sebastián Yatra. "Yo no bebo más", comentó en alguna ocasión. La cantante sigue una estricta dieta y también tiene una rutina de entrenamientos. Su trabajo es muy exigente. Cuando no está de gira viaja a Los Ángeles a componer. Ella misma reconoce que lleva siete años sin parar.

Todo eso terminó por pasarle factura. La cantante ha tenido que explicar que está en terapia que durante la grabacion del documental no estaba bien. Se refiere a momentos como en los que confesó su miedo atroz a estar enferma. "Siempre he sentido que moriré joven", asegura.