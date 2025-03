Una declaración de Sandra Barneda fuera de las cámaras de La isla de las Tentaciones desvela su opinión de Montya: "Es muy..."

Después del éxito que ha tenido la última edición de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda se ha sentado en '¡De viernes!' para hablar del formato y de una de los personajes estrellas: Montoya.

La presentadora de televisión ha confesado que era "imposible" pensar que iba a tener esta repercusión, pero sí "sabíamos que teníamos una edición muy potente y que Montoya nos había dejado muchas perlas, pero es imposible calcular algo así".

En cuanto a lo que ha vivido con esta última edición, Sandra ha asegurado que "esto pasa una vez en la vida, que se haga viral mundialmente" y no cree que vuelva a pasarle algo así.

Además, la periodista ha confesado que grabando este formato "he descubierto que soy mucho más proamor de lo que pensaba y que el amor es uno de los valores más importantes de la vida"... de hecho, ha explicado que "cuando teníamos la edad que tienen ellos creíamos estar enamorados y luego descubres que el amor va de otra cosa y yo creo que ellos con esta terapia de choque aprenden mucho".

Sandra también ha tenido palabras para Montoya... y ha desvelado que "al principio yo pensé 'es un exagerado'", pero luego "fui viendo que no y le pregunté a su madre... es muy intenso".

Ahora, parece que la mayoría de los espectadores han entendido el dolor de Montoya y se han posicionado a su lado... pero ¿le apoyarán igual en 'Supervivientes'? La comunicadora piensa que tendrá que ganarse de nuevo el favor de la audiencia y "veremos que opina el público cuando termine 'Supervivientes'".

Montoya sorprende a Sandra Barneda desde Honduras con un mensaje

Falta muy poco para que Montoya salte desde el helicóptero de 'Supervivientes', concretamente, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lo hará este domingo 9 de marzo. Pero antes de su aventura, Montoya se ha acordado de alguien muy especial para él, de Sandra Barneda, a quien ha sorprendido mandándole un cariñoso mensaje.

Sandra Barneda, que se encontraba en de '¡De viernes!' contándolo todo sobre la última edición de 'La isla de las tentaciones', se quedaba totalmente sorprendida cuando comenzaba a sonar en el plató 'la alarma de la tentación', y los presentadores la avisaban: ''Tenemos imágenes para ti ¿quieres verlas sola o con todo el público?''. La presentadora aceptaba ver las imágenes y Montoya aparecía en pantalla desde Honduras con un bonito mensaje: ''Me he levantado hoy, me he venido aquí y me ha traído un recuerdo, un olor a mi Sandra de mi vida. Qué te tengo que decir, que gracias por venir, que de nuevo nos volvemos a juntar y lo único que tengo son agradecimientos para ti''.

''Me has ayudado en la aventura más dura de mi vida y ahora desde Honduras. Gracias mi vida, gracias por ayudarme tanto y ser la persona tan maravillosa que eres. Sé que nuestros caminos amorosos serán más complicados, pero aquí siempre vas a tener un huequito para Montoya. De verdad Sandra, te quiero mucho'', era el mensaje de Montoya para la presentadora. Nada más acabar de ver las imágenes, Sandra Barneda se dirigía a Montoya: ''Qué bonito, es tierno. Pero no sabe lo que le espera, como no sabía lo que le esperaba en 'La isla de las tentaciones', vas a sufrir, Montoya. Luego me cuentas si sufriste más en la isla o en 'Supervivientes'.