El inesperado dardo de Jessica Bueno a su ex tras sus lágrimas: "He visto a mi hijo llorar, desilusionado"

Jessica Bueno no está pasando por su mejor momento. Tras su ruptura con Luitingo, la modelo ha sufrido otro varapalo. Jessica llevaba un tiempo reprochándole a su ex, Jota Peleteiro, la falta de compromiso con sus hijos, y ahora el futbolista ha escuchado su petición y se ha llevado a sus hijos en común a Arabia Saudí para que pasen más tiempo con él. Tras todo lo ocurrido, Jessica se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para contar cómo está viviendo este momento.

Jessica Bueno confiesa sentirse muy decepcionada con Jota Peleteiro porque "nunca le he puesto impedimento para que vea a sus hijos y, para mí, lo más importante es que se responsabilice de sus hijos". Cansada de los continuos desplantes, la modelo está "harta de tener que ir poniendo excusas, de tener que estar lavando la cara" de su ex. "El padre de mis hijos es la persona más liante... no dice la verdad", añade. Además, responde a las palabras de la actual novia del futbolista. "Yo no aporto negatividad, la aporta el padre de mis hijos a mi vida. Es él el que no para de hacer daño, el que me ha sumido en una depresión porque me he visto sola mientras él hacía su vida, sabe Dios de empresario o familia feliz por otro lado... pero la responsabilidad que tenía conmigo y con sus hijos, no la ha asumido". Tras estas duras palabras hacia el futbolista, Jessica Bueno da más detalles de esta mala relación en el plató y responde a las preguntas de los colaboradores.

"Mi problema es que a mí me dice una cosa, ilusiona a los niños... el problema es que siempre ha sido así. Se compromete a algo, luego no lo cumple... yo luego me adapto a última hora...", se lamenta la invitada. Cuenta que en Navidades, los niños no vieron al padre y que llevaron a estar varios meses sin verse. Destapa así los cambios de planes que le ha llegado a imponer Jota.

Llanto por los audios de Luitingo

Sin poder parar de llorar y con un ataque de ansiedad, la invitada ha escuchado unos audios del artista hablando mal de ella.

La modelo confesaba que el "desgaste" ha sido lo que ha terminado con su relación y que "la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado".

Además, Jessica explicaba que solo han convivido un año "que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, mis niños y él se ha tenido que adaptar"... pero dejaba claro que seguía enamorada de él a pesar de la distancia que han acordado poner entre medias.

Tras su relato, el periodista José Antonio León le enseñaba unos audios del artista hablando en privado con su familia y esta se rompía: "¿Él sabe que esto está grabado? Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos'".

Sin poder parar de llorar, Bueno aseguraba que "no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mi y esto no me ayuda".

Dolida y sin esperarse las palabras de su expareja, dejaba claro que "no es justo" porque "se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto". Además, mostraba su decepción: "Yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle... Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mi me ha pasado, no es mi culpa".