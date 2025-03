Pillada a Terelu en Supervivientes tras pensar que la comida de todo el grupo era solo para una persona: "Yo con esto como"

Terelu Campos se ha convertido en la gran protagonista del estreno de la nueva edición de 'Supervivientes'. Tras descubrir su papel como 'fantasma del futuro', y revelar que se convertirá en concursante de pleno derecho si supera los 21 días que Carmen Borrego estuvo en Los Cayos Cochinos, la colaboradora se tiraba del helicóptero, regalándonos uno de los momentos más memorables de la noche.

Una entrada por todo lo alto en el reality que su hermana y su hija Alejandra Rubio han comentado orgullosas este viernes en 'Vamos a ver': "Estoy muy sorprendida. La vi muy bien y estoy muy orgullosa. No me esperaba para nada que se tirase del helicóptero por sus limitaciones, sus miedos... pero se la ve muy bien, muy cómoda aunque es muy pronto todavía. Ojalá aguante" ha confesado la novia de Carlo Costanzia, feliz porque por el momento está viendo a su madre muy bien y mucho mejor de lo que pensaba. "Espero que siga así, el consejo que le he dado es que muestre esa cara de ella que a mí me encanta y que aguante lo máximo posible" ha reconocido.

Jota Caral / Manuel Riu

"Terelu está estupenda, tiene muy buena actitud y eso es importantísimo" ha añadido Carmen, asegurando que "si tiene la actitud de ayer te puedes morir de risa con ella. Creo que es un momento excelente para demostrar lo divertida y cercana que es, porque al contrario de lo que piensa la gente no es borde".

"Ella es muy controladora, quiere hacerlo todo bien, la perfección desde siempre... y creo que ha llegado el momento, una oportunidad como esta, de abrirse y mostrar esa parte como más humana, más ella y no tan recta y tan seria" ha expresado Alejandra, convencida de que si deja a un lado ese carácter perfeccionista nos regalará grandes momentos.

Otro de los puntos débiles de Terelu, como ha explicado su hermana, es su físico: "Yo cuando vi esos tipazos y cuerpazos te sientes inferior, pensé que lo primero que iba a hacer al volver era ponerme culo. Lo que más le preocupa es su miedo a los bichos. Lo más duro es llegar de noche a la playa, ver que no hay nada, y al día siguiente amanecer allí. Si supera esto...". "Yo confío mucho en mi madre porque en las situaciones límite siempre ha sacado mucha fuerza" ha apuntado su sobrina.

La misión con la que ha llegado la presentadora a la isla es superar los 21 días que estuvo su hermana. Sin embargo, Carmen ha dejado claro que no hay ningún tipo de competición entre ambas y, aunque afirma que "Terelu no es competitiva y le da igual superar a su hermana o no" cree que si se lo propone "por supuesto que lo va a superar".

Y es que como ha asegurado Alejandra, "mi madre no se compara nunca, y es lo que me encanta de ella".

En una de sus primeras conexiones con el programa, ha llamado la atención la ocurrencia que ha tenido mientras hablaba con Jorge Javier. Terelu señalaba la comida y pensaba que era para ella sola. "¿Esto es la comida? Yo con esto como un mes?" le decía al presentador, provocando las risas en el plató. Segundos después, Jorge Javier le explicaba que se trataba de la comida de todo el grupo.