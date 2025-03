Triste despedida en El Cazador tras el inesperado fallecimiento: "Recordaré siempre su sonrisa"

El actor Tony Isbert, figura del teatro y del cine español del siglo XX, fallecía el pasado 20 de febrero a los 74 años en su casa en Santander. En un comunicado, la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE) lamentaba con "profunda tristeza" el fallecimiento "inesperado" del actor en su casa de Santander, donde vivió los últimos años de su vida.

Nacido en Madrid, Tony Isbert era nieto de Pepe Isbert e hijo de la actriz María Isbert. Destaca su trayectoria en el cine español de los años 60, 70 y 80 del siglo XX, pero también en el mundo de la escena con papeles como el de la reposición teatral 'Doce hombres sin piedad'.

Isbert compartió protagonismo con estrellas del cine como Pepa Flores, conocida como Marisol, en 'Carola de día o de noche' o en 'Romeo y Julieta' de Estudio 1 (RTVE), con la actriz y cantante Ana Belén, a quien entregó el último Premio Pepe Isbert, creado para reivindicar la figura de su abuelo y para lograr la reapertura del histórico Teatro Circo de Albacete.

Jota Caral / Manuel Riu

Según indicaba Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, "de su muerte inesperada da cuenta que el actor ya tenía billetes y hotel reservados para el 4 de abril en Albacete", donde se celebrará la XXVI Gala AMIThE y la entrega de sus premios nacionales e internacionales de teatro.

Son muchas las personalidades del mundo de la cultura, el cine y la televisión que se han despedido del actor. Entre ellos está Paz Herrea, conocida como la 'Porfesora' del concurso de La 1 El Cazador. A través de sus redes sociales, Herrea manda un emotivo mensaje de despedida para el actor.

"Hoy, @guidogvelasco , gran pintor y mi paisano, me dijo que había muerto @TonyIsbertActor , con quien coincidí como invitada del programa de tv de Guido, Pinceladas. Allí teníamos que pintar durante la entrevista. Tony me pareció una gran persona, recordaré siempre su sonrisa."

Paz Herrera es la más activa en las redes sociales de sus compañeros. Su presencia en el concurso de La 1 le ha permitido conocer a diversas celebridades y conversar con ellos. Así le ocurrió con Mayra Gómez Kemp, que fallecía el pasado mes de octubre. La Profesora le dedicó unas bonitas palabras donde ensalzaba su figura como profesional y como persona.

"Me da mucho coraje escribir este tipo de mensajes cuando alguien a quien aprecio muerte, porque siempre suena un poco como la canción de Brassens Le temps passé, o sea, les morts sont tous des braves types, los muertos son todos buena gente. Pero con #MayraGómezKemp me he llevado un disgusto mayúsculo. Mayra era una estrella de la televisión, una figura mundial, la primera mujer, no en España, sino en el mundo, en conducir un gran show en horario de prime time. La única, yo diría, en España que podría hacerlo en inglés como en español. La que se sabía el guion del programa completo, no solo su parte, que era sin duda la mayor, sino la de todos sus compañeros, que siempre lo han contado. Una mente privilegiada y una personalidad arrolladora, carente de divismo. ¿Cómo iba a soñar yo que me prestara la atención que me prestó, desde que nos conocimos cuando fue mi ayudante en @pasapalabra, cuando se hacía en #Tele5? Ella y el amigo @luislarrodera me ayudaron a reengancharme en un especial de Nochebuena en 2013, y en esa segunda oportunidad tuve la suerte de ganar el bote, tras 87 programas, en los que Mayra aún fue mi ayudante en más ocasiones. Por cierto, en la última de ellas tengo una anécdota que no puedo contar, porque implica a un tercero, pero algún día podré; me morí de risa con ella aquel día. Junto a #JavierDávila preparamos un espectacular curso de verano sobre el fenómeno de los concursos culturales en televisión para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la sede del Palacio de La Magdalena, en Santander, en el que Mayra era la estrella, pero no salió adelante porque a ningún patrocinador le interesó. Fue una pena, porque contábamos con lo mejor de este mundo televisivo, y Mayra había aceptado la propuesta casi sin preguntar más. Pero después hablamos mucho también cuando estuvo invitada en @elcazadortve , y ella me trataba con la confianza de una amiga, o así me hacía sentir. Lo siento infinito, esa cabeza suya era privilegiada, y aún tenía mucho que enseñarnos. Siempre me hace reír ver esa foto en la que Mayra y yo posábamos para la foto y @ionaramendiurrestarazu se asomaba por detrás, aquel fue un gran día. Abrazos mil, Mayra"