Qué fue de Vicky, la ganadora de "Fama ¡A bailar": trabaja en un concurso de máxima audiencia y ni siquiera lo sabías

Las sobremesas de Cuatro fueron de lo más agitadas entre 2008 y 2011. La cadena emitía el programa de baile "Fama ¡A bailar", presentado por Paula Vázquez. Era un formato a mitad de camino entre el reality el talent show donde los concursantes vivían, convivían, ensayaban y se enfrentaban cada semana a una nueva coreografía que les garantizaba (o no) la continuidad en el programa. Era el "Operación Triunfo" del baile. La primera edición la ganó Vicky Gómez, una salmantina amante de los ritmos urbanos que conquistó a público y jurado. ¿Qué fue de ella tras el concurso?, ¿continúo bailando?

Vicky no ha dejado de bailar en estos 17 años ni un solo día. También ha enseñado a otras personas a hacerlo. De hecho, ha sido la profesora y coreógrafa de la Academia de Operación Triunfo en 2017, 2018, 2020 y 2023. Es una etapa que recuerda con mucho cariño y que la ha ayudado a crecer mucho como profesional y como persona. "Cada año ha sido especial pero este he podido sentir la gran escuela que habéis sido para mí y lo mucho que he crecido personal", confiesa en un mensaje de agradecimiento a todo el equipo y concursantes de OT.

Salió de un concurso de televisión y siempre ha estado ligada a ellos. Además de su paso por OT, ha formado parte del cuerpo de baile de "Tu cara me suena".

Entre sus últimos trabajos también está el tour de conciertos junto a Abraham Mateo, al que le dedica estas palabras: "Cada vez que me he subido a un escenario contigo ha sido un regalo".

La vida de Vicky está ligada al baile desde muy temprano. Estudió en el colegio Santa Teresa y en el instituto Mateo Hernández. A los quince años hizo las pruebas del Conservatorio Profesional de Danza Clásica de Madrid y se instaló en la capital, aunque los fines de semana vuelve a Salamanca para impartir clases de Funky en la escuela de baile de sus hermanas 'Escuela de Baile Raquel Gómez'. Al finalizar bachillerato, se matriculó en la Universidad para realizar estudios de Nutrición y Dietética, estudios que compaginó con sus clases en el conservatorio de Danza Clásica y otras de Funky, Hip-Hop y Flamenco.

En verano de 2007 viajó a New York y Los Ángeles, para recibir clases de los mejores coreógrafos en las escuelas Millennium Dance Complex y Brodway Dance Center. A su vuelta se volcó totalmente en el baile. Fue entonces cuando llegó la fama a su vida. Entró en el programa de Cuatro y no ha dejado de trabajar. Y bailar.