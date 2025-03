Para De viernes en directo por el contenido del audio de Luitingo que ha destrozado a Jessica Bueno: "Lo que más me duele es que hable así de mis hijos"

Jessica Bueno se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con Luitingo y ha recibido una sorpresa que nadie esperaba. Sin poder parar de llorar y con un ataque de ansiedad, la invitada ha escuchado unos audios del artista hablando mal de ella.

La modelo confesaba que el "desgaste" ha sido lo que ha terminado con su relación y que "la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado".

Además, Jessica explicaba que solo han convivido un año "que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, mis niños y él se ha tenido que adaptar"... pero dejaba claro que seguía enamorada de él a pesar de la distancia que han acordado poner entre medias.

Tras su relato, el periodista José Antonio León le enseñaba unos audios del artista hablando en privado con su familia y esta se rompía: "¿Él sabe que esto está grabado? Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos'".

Sin poder parar de llorar, Bueno aseguraba que "no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mi y esto no me ayuda".

Jessica se ha referido a Luitingo, muy dolida: ''No es justo porque se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto. Estoy en shock, una cosa es que se exprese así conmigo, yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle...Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mi me ha pasado, no es mi culpa''. La modelo ha relatado el ''desgaste'' que su relación ha sufrido durante el año que han estado juntos: "Siento que la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado". Y explica que, aunque estaban juntos, se relajaron en la relación y esto provocó un distanciamiento entre ambos: ''Es un año de relación que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, mis niños yh él se ha tenido que adaptar''.

Luitingo, por su parte, no ha hecho ninguna declaración tras lo ocurrido en De viernes. Eso sí, algunos usuarios ya han comenzado a criticar al cantante en los post de su cuenta oficial de Instagram. Que decepción"; "Yo lo decía que este hombre no era de fiar"; "Otra que te desenmascara . Ese es el verdadero luis señores !! Q vende motos y humildad en redes !! Las q te conocemos sabemos como tratas a las mujeres . Ojalá y salgan esos audios y se te caiga la mascara"