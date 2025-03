Comunicado tras el adiós a Saber y Ganar: "Gracias a toda la gente por todo el cariño recibido"

Saber y Ganar es historia de los concursos en España. No goza de la popularidad de otros formatos como Pasapalabra, pero es uno de los que incluyen menos espectáculo superfluo y más volumen de preguntas. Todo ello con algunos cambios en las pruebas, aunque manteniendo la esencia que le ha permitido labrar su propio camino y crear su propia legión de seguidores.

Una de las claves de la longevidad del programa, que ya ha cumplido 26 años ininterrumpidamente en televisión desde su estreno en 1997, es que durante todo este tiempo lo han protagonizado las mismas personas. Jordi Hurtado sigue presentándolo y aparentando la misma edad que el primer día. El "inmortal" conductor catalán sigue al pie del cañón a sus 65 años y si por él fuera no dejará su labor. " El concurso puede presumir de ser uno de los más complejos de la televisión. Por ello, el reto de convertirse en centenario no es precisamente moco de pavo. Llegar a 100 programas en Paspalabra es tener que tener unos conocimientos enciclopédicos sobre todas las áreas de conocimiento (lengua, matemáticas, literatura, arte, cultura, música, ciencia...etc). Curiosamnte son varios los miembros de la lista de centenarios que, tras su paso por el concurso de Jordi Hurtado, han dado el salo al concurso de Antena 3 e incluso algunos lo han ganado. Hablamos, como no de Rafa Castaño, quien se hizo en el bote más alto de la historia del programa y óscar Díaz, que le sucedió en el trono tras ganar 1,8 millones de euros frente a Moisés.

Javier Dávila es otro querido concursante de Pasapalabra que también ha llegado a ser un centenario de Saber y Ganar.

Ahora es el turno de ángel Chacón que acaba de entrar en este selecto club de campeones y por lo tanto de decir adiós a su participación en el programa. A lo largo de la historia del programa solo veinte concursantes han llegado a los 100 programas, límite máximo de participación. A estos concursantes se les dedica un programa especial en su honor, sin la presencia de otros concursantes. En ese programa, disponen del llamado Minuto de oro, en el que tienen 60 segundos para expresar lo que quieran, tiempo que suelen dedicar para los agradecimientos.

"Nunca pensé que tiraría de tópicos así, pero me sale decir eso de “resaca emocional”. Gracias a toda la gente por todo el cariño recibido", ha comentado ángel en un tuit reciente.

Ahora, la pregunta es saber si dará el salto a otros formatos, como el ya mencionado Paspalabra. En una entrevista concedida a El Independiente, el concursante afirma que ahora mismo no se lo permitiría. "De momento necesito un reposo. Programas como Pasapalabra lo descarto porque exige una preparación que ahora mismo no me permitiría. No estoy dispuesto a pasar por un estrés de una preparación que tampoco sabes cuándo te llaman. Siempre digo un poco en broma que yo mi oposición ya la hice y no tengo ganas de meterme en otra. Si ya una oposición es un salto al vacío, la preparación a Pasapalabra más todavía porque no sabes qué concursantes vas a tener enfrente, cuándo te llamarán, el bote tampoco tienes por qué llevártelo… En algún programa cultural con un formato en el que se participe por equipo y yo pueda ir con gente, ya sea de mi círculo de amigos que tienen un nivel cultural bastante bueno o con personas que he conocido gracias a Saber y ganar y con las que he entablado una buena relación, sin duda que iría de cabeza", detalla.