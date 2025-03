El duro testimonio de Jorge Fernández ante su abandono de La ruleta de la suerte: "Fue una época durísima"

La ruleta de la suerte cosecha éxito tras éxito, por ello es normal que sus presentadores y el resto de miembros dele quipo ya sean vistos como uno más de la familia por parte de los millones de espectadores que le sisgue cada día.

En este programa se combina la destreza de los concursantes con un público entregado y un presentador que también ha conseguido conquistar al público. Además si algo ha conseguido atraer a la audiencia es que se trata de un concurso del que cualquiera puede participar desde casa intentando adivinar los paneles.

Muchos no saben que Fernández la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. "Es un proceso muy largo del que aún me estoy recuperando", aseguró. Tal y como relataba en un entrenvista en lña revista Men's Health, de la que fue portada, hace cinco años, una subida de mercurio en sangre y la picadura de una garrapata que derivó en la enfermedad de Lyme le hicieron perder entre 12 y 13 kilos, visitar una buena lista de médicos y replantearse por completo lo que él entendía por salud. "Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. Un año, dos años, tres años y nada. Y tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie dé con la tecla, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal" "Fue una época durísima", recuerda el popular presentador de 'La ruleta de la suerte". "¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón. Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos “cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto adelgazar...”, y luego salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa y… “¡¡¡Bienvenidos a la Ruleta!!!”.

La sintomatología comienza entre 3 y 30 días después de la picadura de la garrapata infectada.

Sarpullido en la zona de la picadura, denominado eritema migratorio. Se expande lentamente día tras día y puede llegar a medir hasta 30 centímetros. No suele producir ni picor ni dolor. Es frecuente que, al tacto, se sienta caliente.

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Fatiga.

Dolores musculares.

Rigidez del cuello.

Ganglios linfáticos inflamados.

Si no se trata, sus consecuencias pueden ser: