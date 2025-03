Emma García detiene Fiesta para comunicar su duro momento "A punto de morirme"

El programa Fiesta de Telecinco, que presenta Emma García, habló ayer sobre la muerte. Concretamente, del miedo a la muerte. Para muchas personas, la sola idea de pensar que pueden morir supone una angustia complicada que el psicólogo Rafael Santandreu propone mitigar con una sencilla frase: memento mori.

Memento mori, o lo que es lo mismo "recuerda que morirás" es una forma de enfrentarse a la inevitable muerte no solo aceptando que el momento llegará, si no viviendo cada día como si fuera el último. Para el psicólogo, esta puede ser una buena manera de tratar la ansiedad que a muchas personas les genera el día a día: "Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar 'qué más da haberme peleado con ese compañero de trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos".

Con esta filosofía se pretende aligerar la carga emocional de los problemas cotidianos y también desmitificar la idea que infinidad de personas tienen sobre la muerte.

Y es que si algo tenemos seguro en esta vida es que en algún momento la dejaremos. Muchos rostros conocidos como el actor Antonio Resines o a la cantante Mari, de Chambao, han contado públicamente sus experiencias cercanas a la muerte, unas declaraciones que Emma García ha aprovechado para compartir con los espectadores su experiencia personal:

"No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir. A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen".

Ante el estupor de Eva Espejo, directora de 'Fiesta', Emma García aseguraba que "tenéis aquí a vuestra presentadora de milagro". Pero Emma no es la única que ha estado al borde de la muerte. Bea Jarrín, colaboradora del programa, le ha explicado a sus compañeros que durante una intervención quirúrgica sintió cómo salía de su propio cuerpo.

Emma García abronca a un reportero

Las bolsas de nicotina, también llamadas productos modernos de nicotina oral, han llegado a España. Se trata de unas pequeñas bolsas blancas que contienen nicotina, entre otros ingredientes. Muchas personas han encontrado en esta nueva sustancia al sustitutivo perfecto para dejar el tabaco.

Tal y como ha explicado Martín de la Torre en su investigación, consumir cada una de estas bolsitas equivale a fumar seis cigarrillos, un auténtico riesgo para la salud. Para explicar a los espectadores los efectos de consumir estas bolsitas, Martín de la Torre ha hecho algo que no ha gustado a la presentadora de 'Fiesta': probarlas. Emma le ha dejado claro al reportero que, pese a haberlo dado todo en su investigación, no era necesario jugar con su salud: "Te tengo que decir que esto no me ha gustado, lo siento pero te voy a echar la bronca. Con la salud no se juega".

El reportero daba la razón a la presentadora y reconocía que había sido un error: "Lo pasé muy mal, es veneno puro. Me está doliendo el estómago, tengo una sensación muy rara, como de mareo, si tragas saliva notas cómo llega la sustancia hasta tu estómago".