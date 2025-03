La hija de Rocío Jurado rompe su silencio sobre sus problemas económicos: "Preocupadísima"

Leticia Requejo daba la noticia esta semana desde el programa 'TardeAR': Gloria Camila vuelve a estar enamorada. La hija de José Ortega Cano ha encontrado de nuevo el amor con un cantante: "Se llama Álvaro García, llevan varias semanas, están muy enamorados y ya conoce a todo el círculo de Gloria y a su familia", anunciaba la periodista.

La hija de Rocío Jurado se ha dejado ver ante las cámaras este fin de semana en Illescas donde tuvo lugar la corrida por la primera Feria del Milagro, con un cartel formado por José María Manzanares, Alejandro Talavante, Fernando Adrián y Juan Ortega... y allí fue preguntada por esta información

Entre risas, la joven no quiso ni desmentir ni confirmar que esté de nuevo enamorada, simplemente se limitó a asegurar que "mi corazón está muy bien, latiendo a mil"... unas declaraciones ambiguas que dejan entrever que está de nuevo ilusionada.

También se le preguntó sobre si es cierto que tiene problemas económicos por su tienda, pero lo cierto es que lejos de darle importancia, contestaba con ironía: "Uy, una cosa, vamos... Preocupadísima. Hay veces que no puedo ni dormir".

Ortega Cano, discreto al ser preguntado por la polémica de los capotes

Ana María Aldón ha vuelto a los platós de televisión y de mano de Emma García, con la que compartió su crisis matrimonial con José Ortega Cano y su posterior divorcio. Tras meses alejada de los focos, la diseñadora comienza de nuevo una nueva etapa en su vida y lo hacía por todo lo alto. Lo primero que ha querido saber Emma García es si sus planes con Eladio siguen en pie, pues no hemos vuelto a saber de su relación desde entonces. "Sí, claro, por favor", responde a la pregunta de si siguen juntos. "La boda sigue en pie", añade, niega estar embarazada y asegura que ahora vive en una casa más grande que pagan a medias: "Nos hemos cambiado, tenemos una casa en común".

Emma García le pregunta a Ana María por su retirada de los platós y es cuando la expareja del torero se pronuncia al respecto: "Al principio, necesitaba ese relax y está bien salir de la zona de confort, pero, al final, la añoranza... Me lo pasaba bien, salía de casa, me ponían así de bella...", señala haciendo alusión al trabajo de maquillaje y peluquería. "Os he echado un montón de menos", remata la diseñadora, que se incorpora como colaboradora del programa para comentar 'Supervivientes 2025'.

Mientras que esta se encontraba en Telecinco, su exmarido y padre de su hijo disfrutaba en Illescas de la corrida por la primera Feria del Milagro, con un cartel formado por: José María Manzanares, Alejandro Talavante, Fernando Adrián y Juan Ortega.

Junto a su hija, Gloria Camila, el diestro se dejó ver visiblemente molesto por la polémica que ha habido estos últimos días por la venta de capotes firmados por él mismo y evitó hacer cualquier comentario al respecto.

El de Cartagena no quiso aclarar si se trata de una estafa o si le molesta que utilicen su nombre para beneficiarse económicamente y... como era de esperar, tampoco quiso hacer ningún comentario sobre la vuelta de Ana María a televisión.

Fueron meses difíciles para el torero que, alejado siempre de los platós y con un perfil bajo, aguantó día sí y día también cómo su mujer le exponía públicamente por su separación. Ahora, meses después de estar en un segundo plano vuelve a estar en primera fila.