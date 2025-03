Laura Madrueño se rompe en Supervivientes y no puede parar de llorar tras lo ocurrido: "Teníamos tantas ganas de que llegara..."

'Supervivientes 2025' ya ha arrancado y, en la noche de su gran estreno, Laura Madrueño ha sido la encargada de encender la Palapa. La presentadora ha sido la primera en entrar a este lugar que, sin duda, será testigo de una infinidad de momentos cruciales para todos los participantes. Y lo ha hecho pronunciando un discurso de lo más emocionante.

"El fuego de las antorchas devuelve la luz a un lugar aparentemente oscuro. El silencio de la calma contrasta con el rugido de una incesante furia que azota los Cayos Cochinos convirtiéndolos en el escenario de una lucha sin precedentes, repleta de misterios", ha comenzado mientras avanzaba por los pasillos que llevan hasta la Palapa. "Ya no hay vuelta atrás, esta noche ha comenzado el combate definitivo, una batalla histórica de lo humano contra lo divino, en la que la victoria será solo para uno de ellos: el superviviente que será leyenda", ha continuado adentrándose cada vez más hasta ubicarse en el centro de la Palapa.

"Será desde aquí, desde este grandioso templo de fuego, piedra y agua, donde Poseidón determinará si nuestros nuevos guerreros son merecedores de un título casi imposible: el de auténticos supervivientes. Ahora sí... ¡Encendemos la Palapa!", ha anunciado muy emocionada. Tras ver cómo se encendía la Palapa, la presentadora no ha podido evitar emocionarse. Entre lágrimas, Laura Madrueño no ha dudado en compartir con la audiencia lo que estaba sintiendo: "Teníamos tantas ganas de que llegara este momento que estoy temblando".

Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez, desde plató, le ha preguntado el motivo de su impacto ante el encendido de la Palapa: "Creo que son los recuerdos de las experiencias que he vivido estos dos años, de todo lo que he crecido aquí profesional y personalmente y del gran equipo que tengo aquí conmigo".

La presentadora ha aprovechado entonces la ocasión para sacar a relucir el trabajo de todo el equipo de 'Supervivientes': "Llevan más de un mes trabajando sin descanso. Más de 200 personas que me acompañan, sin ellos nada de esto sería posible. Cómo no me voy a emocionar".

Nominaciones y sorpresas

"Va a ser una edición épica" ha asegurado a la audiencia Jorge Javier Vázquez este jueves durante la primera gala de la edición; y por los momentazos que nos ha dejado su estreno, parece que no se equivoca. A los 17 concursantes confirmados -entre ellos la hija de María Teresa Campos- que se han lanzado del helicóptero este jueves- se unirá este domingo José Carlos Montoya. Confirmando lo que se había convertido en un secreto a voces, Sandra Barneda ha irrumpido en la gala para anunciar su fichaje por el reality al grito de "¡Montoya, por favor!", y el de Utrera ha querido mandar un mensaje a sus seguidores en forma de vídeo a su llegada a Honduras. "Buenas, flamencos, aquí estamos. Welcome to Honduras.Tanto que lo habéis querido, lo habéis pedido, el Montoya 'pa' Honduras. Después de toda la fatiguita que acabamos de pasar, ¿ya me queréis mandar para otra fatiga? Pero esta fatiga la voy a vivir yo de corazón porque os lo debo a ustedes, porque me habéis curado el alma. Toda la fatiga que ha pasado Montoya en esa isla de cuyo nombre no me quiero acordar, me la habéis curado", ha reconocido muy emocionado.

No es la única sorpresa, ya que este domingo, en el primer 'Conexión Honduras' de la edición, descubriremos a los nuevos concursantes, ya que como han desvelado Jorge Javier y Sandra, Montoya no será el único. ¿Habrá reencuentro en 'Supervivientes' con Anita o con Manuel? Tras los saltos del helicóptero, los concursantes se han enfrentado a la primera prueba que determinaría la formación de los equipos y los primeros líderes de la edición: el emblemático 'bautismo de barro'. En función del tiempo que han hecho, los 17 concursantes se han dividido en dos grupos que han conocido sus destinos dispares.

El formado por Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Borja González, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Laura Cuevas, Koldo Royo y Samya -perdedor al haber tardado más tiempo en concluir en circuito- vivirá la primera semana en 'Playa furia', donde las condiciones son extremas y el alimento escaso. Y el de Damián Quintero, Gala Caldirola, Rosario Matew, Beatriz Rico, Pelayo Díaz, Almácor, Ángela Ponce y Nieves Fit lo hará en 'Playa Calma', un 'oasis' al lado del otro equipo. Una prueba que también nos ha dejado a los líderes de cada grupo, que son los que menos tiempo han tardado en hacer el recorrido: Escassi, el de 'Playa furia' al haber tardado tan solo 1 minuto y 27 segundos, y Damián, el de 'Playa Calma' con 1 minuto y 53 segundos. Su privilegio, la inmunidad y poder nominar directamente a uno de sus compañeros.

Llegaba entonces el momento de las primeras nominaciones, que sin duda han dejado a varios señalados y prometen marcar y desequilibrar la convivencia. En 'Playa Calma' la nominada por el grupo ha sido Beatriz Rico -a la que todos ven más débil, afirmando que creen que podría dificultarles la supervivencia-, que se ha tomado la decisión de sus compañeros con resignación (afirmando que ya lo sabía) pero también con desilusión. Damián, como líder, daba su voto a Rosario Matew por su tardanza al hacer la prueba, aunque ha aclarado que no tiene nada en su contra. En 'Playa furia', por su parte, los votos se han dividido entre Koldo Royo -por su edad- y Samya, que para su sorpresa ha sido finalmente la nominada por el grupo, reaccionando con una cara de enfado que no se ha esforzado por disimular. Escassi, como líder, ha nominado a Koldo, argumentando que "pensando en el grupo es lo más justo aunque le quiero a mi lado todo el concurso".

Por tanto, los primeros nominados de la edición son Beatriz Rico, Rosario Matew, Samya y Koldo.