El mensaje de Anita a su hijo tras pasar por "La isla de las tentaciones": "Se lo explicaré de mayor"

"Estoy muy orgullosa de la madre que soy y del mujerón que soy". Con esta frase Anita, concursante en La isla de las tentaciones, cierra cualquier atisbo de polémica que pueda surgir por su actitud en el reality de Telecinco. Se siente una buena madre y una buena mujer y no admite que nadie la critique.

Anita entró al programa junto a su pareja José Carlos Montoya. Iban a poner a prueba su relación, pero el experimento no salió bien. Terminaron por separse. Anita pasó todos los límites y empezó una nueva relación con Manuel, un viejo conocido del formato televisivo. La reacción de su hasta entonces pareja fue tan llamativa y desmedida que supuso toda una revolución para el programa. Las imágenes de Montoya corriendo desesperado por la playa se emitieron hasta en Estados Unidos. Su forma de ser se metió al público en el bolsillo y ya lo han fichado para la nueva edición de Supervivientes. Pero, ¿qué hay de Anita?

La joven se llevó el chasco de su vida cuando en la hoguera final pidió irse con Manuel para empezar una relación fuera y él la rechazó. Alegó tener que pensar y aclararse. Fin de la historia de amor. A Anita, una vez terminada su aventura en la isla, le está tocando dar muchas explicaciones. La primera: sobre su maternidad. Hay quien le reprocha su modo de actuar en el programa por ser madre. Ella responde: "Yo por mi hijo lo he dado todo desde que nació". Anita Williams asegura que ha pasado por muchas cosas "que nadie sabe y que se las podré explicar cuando sea mayor". Asegura que ha aprendido mucho en su vida a base de errores y eso hace de ella una gran mujer.

La hoguera final

La esperada hoguera de confrontación entre José Carlos Montoya y Anita no defraudó y terminó en una ruptura cargada de gritos, reproches y momentos de tensión. Tras la escena viral de Anita tirándose al suelo para imitar la desesperación de su novio, el reencuentro arrancó con ambos recriminándose mutuamente sus infidelidades y decisiones dentro del reality. “He entrado igual que él cuando llegó a mi villa para condicionarme la experiencia”, justificó la joven ante una mirada incrédula de Montoya, quien respondió con una frase que marcaría la noche: “Por un momento me lo he creído, pero es que esta no es mi Anita”.

Las diferencias entre ambos quedaron evidentes cuando intentaron explicar por qué habían tomado sus respectivas decisiones en el programa. Mientras Anita justificaba su acercamiento con Manuel alegando que “desde el primer momento vi actitudes en Montoya que no le reconocía”, él defendía que su relación había sido perfecta hasta entrar en el reality. "En la relación había carencias porque siempre estaba dando yo, apoyándola y dejaba de pensar en mí", confesó el sevillano visiblemente afectado.