Preocupación por el estado de Manu, concursante de Pasapalabra

Hacía tiempo que no se veía esta imagen: Manu disputando la Silla Azul para ganarse su permanencia en Pasapalabra. Ha superado el examen para llegar a su programa número 204, sobreponiéndose así de la derrota en el pasado Rosco contra Rosa. La concursante ha recuperado el color naranja de ganadora tras una mala racha de resultados.

Sin embargo, un invitado le ha contado a Roberto Leal su preocupación por Manu. Ha sido Juanma López Iturriaga quien le ha contado la razón de su intranquilidad al presentador: “Cuando me ha dado la mano, he visto cadáveres con más temperatura”. “Estás helado”, le ha comentado el mítico baloncestista directamente al concursante.Manu ha intentado tranquilizar a todos. “Se va toda la sangre a la cabeza”, ha explicado. Además, se ha tomado su propio pulso y ha bromeado: “Creo que vivo”.

Duelo épico

Por segundo programa consecutivo, Rosa ha conseguido acumular más segundos en las pruebas de Pasapalabra y, por lo tanto, ha sido la encargada de comenzar El Rosco contra Manu. Los dos concursantes han protagonizado un duelo de mucho voltaje y de altísimo nivel, tratando de evitar los errores… y despistes como el que en este programa ha cometido Rubén Sanz. ¡El invitado tuvo un lapsus con la edad de Lolita! Hasta ha pedido disculpas a la cantante. Tanto Manu como Rosa han protagonizado una primera vuelta muy igualada y con muchos aciertos: 19 en el caso del madrileño y 20 para su rival. Después, ha llegado el zarpazo de la gallega, que ha confirmado que ha recuperado su mejor versión, al sumar otras dos respuestas correctas.

Manu se ha visto en una situación un tanto inusual para él, con menos aciertos y menos segundos que su rival. Al intentar la remontada, ha cometido un fallo, que ha compensado con otras dos letras en verde. Rosa, con ese 22-21 a su favor y sin errores, ha decidido plantearle un órdago a su oponente al plantarse.

Finalmente Rosa ha vencido a Manu y ha sumado 1.200 euros a su bote personal. El madrileño, por su parte, tendrá que luchar por su permanencia en el programa en la silla azul.

Decepción

A pesar de que Manu y Rosa tienen su punto débil en La Pista dentro de lo magistrales que son en las pruebas de Pasapalabra, Roberto Leal les ha dado un voto de confianza en este programa. El presentador se ha fijado en la canción y en el grupo que les ha tocado y ha asegurado: “Ésta es de las que os gustan, porque ya os voy conociendo…, yo creo que ésta la sacan”.

Sin embargo, después de sonar el primer fragmento, sus esperanzas se han desvanecido. “Igual me he calentado”, ha reconocido Roberto al ver que Manu estaba perdido. Entonces el presentador se ha fijado en Rosa, pero tampoco. “Que sepáis que me estás dejando los dos como un trapo, que yo había apostado por vosotros”, ha comentado mostrando su 'decepción' entre risas. Roberto ha perdido la apuesta, pero también ha tenido que recular en otro detalle después de escuchar el segundo fragmento. “Es que yo pensaba que era otra”, ha confesado, desatando las risas en la mesa y reconociendo que había visto el grupo, La oreja de Van Gogh, pero no tanto la canción. “Retiro lo dicho”, ha zanjado entre risas. Su disculpa se ha parecido a la de Rubén Sanz poco antes, durante el Una de Cuatro, cuando el actor ha tenido un lapsus con la edad de Lolita. Entre tanto lío, efectivamente Manu y Rosa han tenido que llegar hasta el final de su duelo. Ha sido el madrileño quien ha acertado cuando sólo quedaba ya un segundo en juego.