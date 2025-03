Sorpresa para los pensionistas que hayan nacido antes de 1955: la tasa que ya no van a tener que volver a pagar

En España no existe límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 se aumenta la periodicidad con la que se debe renovar el permiso.

El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor. A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos.

De esta manera, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir serían de 5 años para permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción y 3 años para permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…). El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo.

Eso sí, si tienes más de 70 años estás exento de pagar las tasas de tráfico para la renovación, únicamente tendrás que pagar el coste del reconocimiento médico. el coste del trámite para los mayores de 65 años es de 24,58 euros.

En Europa, algunos países imponen restricciones al permiso de conducir de las personas mayores. Pero, ¿y en España ? Permiso de conducir para mayores sujeto a condiciones. En Europa, los requisitos para los conductores mayores varían de un país a otro.

De hecho, algunos países exigen pruebas de aptitud física o revisiones médicas obligatorias para los conductores veteranos, o ambas cosas. El Parlamento Europeo rechazó una propuesta para armonizar estas normas con un reconocimiento médico obligatorio cada 15 años, que se aplica a todos los conductores, pero la tendencia en Europa parece apuntar a mayores restricciones en el futuro. ¿Qué países europeos imponen pruebas de aptitud física a los conductores? En Portugal, una de las normativas más estrictas de Europa obliga a los conductores a someterse a una prueba de aptitud física y mental cada 10 años a partir de los 40 años. A partir de los 70 años, los conductores también deben someterse a una evaluación médica para comprobar su estado general de salud. Aparte de Portugal, donde es obligatorio a partir de los 70 años, Italia exige un reconocimiento médico cada 10 años hasta los 50 años, luego cada 5 años hasta los 70, cada 3 años entre los 70 y los 80, y cada 2 años después de los 80 años. En los países nórdicos, como los Países Bajos, se exige un reconocimiento médico cada 5 años a partir de los 75, y a partir de los 70 en Finlandia y Dinamarca.

Más al este y al sur, en República Checa y Grecia se exige un reconocimiento médico a partir de los 65 años. En Bélgica, Hungría y Letonia, se exige un certificado médico expedido por un facultativo para prorrogar la validez del permiso de conducir para mayores.