El comunicado de la novia de Álvaro Muñoz Escassi tras lo ocurrido en las últimas horas en 'Supervivientes': "Estamos en un momento..."

Los concursantes han llegado a ‘Supervivientes 2025’ con la mentalidad muy abierta y sabiendo cuáles son sus puntos fuertes y cuáles las pruebas que peor y mejor se les pueden dar. Parece que los chicos apuestan por las pruebas de fuerza y las chicas se ven más competitivas en las de resistencia y estrategia, pero también los hay que se ven fuertes en todas.

Pelayo, Álex Adrover y Almacor nos han confesado que las pruebas de fuerza pueden ser su punto fuerte en esta nueva aventura de ‘Supervivientes 2025’ que acaba de comenzar. Algo que no le pasa a Álvaro Escassi, quien se ve más o menos bien ante cualquier reto que le pongan delante, da igual que sea resistencia, fuerza o estrategia.

Jota Caral / Manuel Riu

Y hablando del jinete, antes de poner rumbo a 'Supervivientes 2025', concurso en el que repite 16 años después de haber vivido por primera vez la experiencia, Álvaro Muñoz Escassi visitó '¡De viernes!' y contó que para su novia, Sheila Casas, no había sido fácil digerir la noticia de su fichaje por este reality: "Nos lo hemos tomado los dos regular, pero yo tenía que hacerlo, ella es muy profesional y lo entiende. Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella, que su novio se vaya a 'Supervivientes' le cuesta, y más ahora que estamos en un momento tan feliz". En aquellos días, la hermana de Mario Casas no comentó nada en las redes sociales acerca de la decisión del jinete de participar en 'Supervivientes', pero el día de la gala de estreno le mostró su completo apoyo al compartir un story en el que le enseñaba a sus seguidores de Instagram que estaba viendo el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño y que le había hecho muy feliz que su novio la mencionase antes de saltar del helicóptero.

La colaboradora de 'TardeAR' ha enseñado ahora que tampoco se ha perdido el estreno de 'Conexión Honduras' para estar atenta a todo lo que vive su chico en los Cayos Cochinos y se mostrado muy orgullosa de su actuación en la primera prueba de recompensa. "Toma ya", ha escrito junto a los emojis que hacen palmas mientras grababa la pantalla de su televisor cuando Escassi completaba la prueba.