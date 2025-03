Los concursantes de Supervivientes sí tienen vecinos y no todos son amables: por mar y tierra

Con el arranque de Supervivientes 2025, miles de españoles se preguntan cómo es la vida alrededor de la isla en Cayos Cochinos donde se graba el exitoso reality de Telecinco. A través de las cámaras de Mediaset, los espectadores son transportados a unas islas y playas paradisiacas situadas a 30 kilómetros de la costa norte hondureña. Ahí se encuentra el archipiélago de Cayos Cochinos, donde dos islas principales y 13 islas cayos menores yacen dentro del segundo sistema de arrecifes de coral más grande de todo el mundo y donde habitan animales cuya presencia es única del archipiélago.

Es considerado como patrimonio de la humanidad debido a su inimaginable riqueza tanto de flora como fauna acuática exclusiva de la zona. Y no solo es importante por su rica biodiversidad, el arrecife proporciona alimento a aproximadamente más de dos millones de personas a lo largo de toda la costa caribeña. Extendiéndose desde la península de Yucatán hasta la costa noreste de Honduras, el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y el archipiélago de Cayos Cochinos albergan animales que solo un puñado de españoles llegarán a ver en persona, dentro de ellos, los participantes de Supervivientes.

Muchos de estos animales se los podrán encontrar cuando bucean, nadan o intentan pescar los concursantes de Supervivientes. Otros, se los podrían encontrar si se adentran en la isla. Pero el caso es que hay algunos que son inofensivos y otros que, en lo posible, deberían evitar. Su peligro puede ser incluso mortal.

Animales exóticos

El lujo que tienen los integrantes de Supervivientes es envidiable para muchos, ya que la fauna local, tanto terrestre como marina, es exclusiva de la zona y debido a que la mayoría está bajo protección estatal, suelen convivir cercanamente con humanos, puesto que se han acostumbrado a vivir junto al hombre sin temor en algunos casos.

Manatí

El SAM contiene una de las mayores concentraciones de manatíes en todo el mundo. Frecuentemente avistados a pocos metros de la costa, los manatíes son gentiles del mar y suelen acercarse constantemente a los humanos siempre y cuando no haya un barco de gran tamaño que los asustase o que presentase algún tipo de riesgo para la vida de los manatíes. Pero no son peligrosos, sino más bien amables, y su cercanía no debiera inquitar a los concursantes de Supervivientes. Más bien al contrario.

Manatí / LNE

Tiburón Ballena

En ninguna otra parte del mundo se avistan tiburones ballena con más frecuencia que en el SAM. En la costa norte de Honduras, justamente por los Cayos Cochinos, los tiburones ballena son una presencia constante que todos los pescadores y personas que viven del mar llegan a ver a lo largo del año. Pese a su imponente tamaño, no son depredadores ni entrañan riesgo alguno para los concursantes.

Ejemplar de tiburón-ballena / Agencias

Pez León

Un pez que parece salido de un libro de fantasía, el pez león es uno de los animales más comunes en todo el Caribe. Con sus características franjas verticales y sus largas aletas espinosas, el pez león es el ejemplo perfecto de un animal que marca su peligro con su belleza. Con un total de 18 espinas, el pez león es capaz de incapacitar a cualquier adulto con tan solo un pinchazo de sus peligrosas espinas. Indudablemente, será uno peligro muy presente para los participantes de Supervivientes, ya que, a diferencia de los demás animales mencionados, el pez león habita aguas de poca profundidad y se mueve cerca de las playas, pinchando a cualquier persona que se descuide lo suficiente para no fijarse donde pisa.

El pez león se apodera del Mediterráneo español / Pxhere

Jamo Negro

Directo desde la prehistoria, el Jamo Negro es una iguana endémica de los Cayos Cochinos y Costa Rica. Avistar una en Honduras continental se considera como un evento muy raro, pero en los Cayos Cochinos, el cuidado y la preservación de la especie hace que su presencia en el archipiélago sea más fuerte y por ende, avistar una no resulta ser una rareza. Como dato curioso, muchos locales creen que la carne o huevos de esta iguana tienen propiedades afrodisiacas, razón por la cual su población está actualmente en peligro de extinción. Los concursantes deben respetar así al máximo a estos vecinos que tendrán durante su estancia en Supervivientes.

Iguana negra / Wikipedia

Tarántula de Pelo Rizado

De aspecto espeluznante y salido directamente de una pesadilla, esta tarántula es endémica de la zona y tiene una alta presencia en todo Centroamérica. Son tarántulas de gran tamaño y pueden llegar a ser tan grandes como la mano de un adolescente. Por suerte, su veneno es inofensivo para los humanos y se consideran como tarántulas dóciles y no agresivas. Su aspecto puede dar mucho miedo a algunos concursantes de Supervivientes, pero su picadura no debe preocuparles en exceso.

Tarantula Pelo Rizado / LNE

Guacamaya o Guara roja

Ave nacional de Honduras, las guacamayas son guaras de gran tamaño y endémicas de Centroamérica. Son animales con una belleza espectacular, coloridas y con mucha elegancia que adornan tanto los bosques montañosos como las playas e islas del caribe. Son una especie protegida por el estado hondureño, pero es muy común encontrar a personas que las tengan como mascotas. Un deleite para los ojos de los concursantes de Supervivientes.

La guacamaya roja es una de las especies que conforman la excepcional biodiversidad costarricense. / iStock: pilesasmiles

Boa Rosada

De las joyas reptilianas que se encuentra en Cayos Cochinos, la boa rosada es una de las criaturas que más aporta a la riqueza animal del archipiélago. Inofensiva para el hombre, la boa rosada se encuentra única y exclusivamente en los Cayos Cochinos y adorna la copa de los árboles con su majestuoso color y encantadora apariencia. Aunque puedan tener miedo a las serpientes, los concursantes de Supervivientes pueden estar tranquilos con esta...

Boa Rosada / Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras

Ahora tienes una idea de algunos de los animales que los participantes de Supervivientes podrán llegar a ver en su estadía en los Cayos Cochinos, pero no tengas envidia, ya que todas las islas de la zona ofrecen paquetes de turismo para aquellos que, habiendo visto el reality, desean ver en persona lo que este archipiélago paradisiaco tiene que ofrecer.