Confirmado: Anita Williams va a Supervivientes para encontrarse con Montoya y Manuel

Se confirma la noticia más esperada para los incondicionales de 'La Isla de las Tentaciones'. José Carlos Montoya, Anita Williams y Manuel González se verán de nuevo las caras en 'Supervivientes'. Después de convertirse en los grandes protagonistas del reality de las deslealtades por excelencia por las reacciones virales del andaluz a la infidelidad de su novia con el ex de Lucía Sánchez (frases como "papafrita", "me has roto como una regañá", "Montoya va donde brilla", o "abre una piernita, la otra piernita, mete la gambita, luego no vale llorar" han dado la vuelta al mundo) los tres se reencontrarán este martes en Honduras.

Al fichaje estrella de Montoya, que este domingo ha hecho su llegada a Los Cayos Cochinos tirándose del helicóptero muy emocionado, Mediaset ha confirmado durante el estreno de 'Supervivientes: Conexión Honduras' lo que se venía rumoreando los últimos días, que Manuel y Anita también participarán en el reality y tendrán que convivir con el de Utrera en condiciones extremas tras terminar 'como el Cristo de la aurora' en 'LIDLT'.

La catalana ha sido pillada en el aeropuerto de Madrid minutos antes de poner rumbo a Honduras. Intentando pasar desapercibida con una gorra, y cargando una enorme maleta que ha facturado junto a dos miembros de la organización del programa con los que se ha mostrado de lo más cercana y relajada, una Anita pletórica arrancaba la aventura este domingo a última hora de la noche sin rastro de nerviosismo por su inminente reencuentro con Montoya y con Manuel.

Tras reaccionar a las preguntas sobre si tiene ganas de ver a su exnovio y a su examante -aunque desconocemos cuál es su relación con ambos en la actualidad puesto que todavía no se ha emitido el debate de 'La isla de las tentaciones' tres meses después de finalizar el reality- haciendo el gesto de cerrarse la boca con una cremallera, Anita ha explicado que su silencio se debe a que "sabéis que siempre soy muy maja, pero no puedo hablar", dejándonos con las ganas de saber cómo afronta la que se le viene por delante al tener que convivir con Montoya y con Manuel en 'Supervivientes'.