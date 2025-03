Qué fue de Jordi Cruz: de hacer manualidades en "Art Attack" a recrear los vestidos de Cristina Pedroche

Jordi Cruz enseñó a toda una generación a hacer manualidades. El presentador de Art Attack, el programa de Dinsey, no ha dejado de crear desde entonces. ¿A qué se dedica a día de hoy?

Aunque ha estado alejado del mundo de la televisión, estos últimos años le han cundido mucho a Jordi Cruz. Eso sí, no ha dejado el mundo de las manualidades.

Jordi Cruz nació en 1976 en Barcelona. Debutó en la pequeña pantalla con tan solo 20 años en el Club Disney, pero fue en "Art Attack" donde se dio a conocer. Durante 153 episodios se manchó las manos con el "mejunje Art Attack" para crear todo tipo de figuras, láminas y monigotes. Junto a Cabezón y el Manitas, Cruz fomentó que toda una generación se interesase por hacer cosas con las manos. Todo esto ocurrió mucho antes del auge del DIY (del inglés "Hazlo tú mismo").

Para Jordi Cruz salir en televisión nunca ha sido una prioridad por eso ha desarrollado su carrera detrás de las cámaras. dirigió en 2009 el concurso musical Número 1 y hasta formó parte del primer reality para internet —Uno de los nuestros— de la mano de David Bustamante.

La voz de Harry Potter

Jordi Cruz hizo sus pinitos como actor de doblaje en dos papeles: el de Flik en 'Bichos, una aventura en miniatura' (además del cameo del personaje en las tomas falsas de 'Toy Story 2'). Su momento estrella como actor de doblaje es el de Ron Weasley en la saga Harry Potter.

Presentador, actor de doblaje y un apasionado de crear cosas con sus manos. No ha dejado las manualidades. Tiene un canal de Youtube donde comparte sus creaciones y también da ideas en Instagram. Por ejemplo, te cuenta cómo hacer un disfraz para Carnaval en treinta minutos.

Otro de sus proyectos más populares entre su comunidad de "artemaníacos" es la recreación del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche. El de este año, elaborado a base de leche materna, fue todo un reto para Jordi Cruz. "Han sido dos semanas de trabajo y mucho romperme la cabeza hasta encontrar la forma de hacer el Cosplay. Pero lo bien que me lo he pasado y la poca vergüenza que me queda ya", asegura.

Jordi, por su parte, no utilizó ni 8.500 piedras ni cinco litros de leche materna real, pero sí se curró unos cristales a base de cola blanca, agua y un poquito de pintura. Pedroche lució un vestido joya de 42 kilos de peso que simbolizaba la protección a los derechos de la infancia. La colaboradora de Zapeando causó sensación, pero la versión de Jordi Cruz también convenció y alabaron su "inteligencia" para adaptar los diseños para sus proyectos.

Jordi Cruz se describe como "artemaniaco" y "buena gente". Su lema vital: "Vive y deja vivir".