Luitingo cierra comentarios en redes sociales tras filtrarse los audios a Jessica Bueno: así afecta a su trabajo

Jessica Bueno se ha referido a Luitingo, muy dolida: ''No es justo porque se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto. Estoy en shock, una cosa es que se exprese así conmigo, yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle...Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mi me ha pasado, no es mi culpa''.

En el programa Fiesta, que presenta Emma Gacría han analizado lo ocurrido en el plató de De viernes. Kiti Gordillo ha tenido la oportunidad de hablar con Luitingo tras las impactantes imágenes de Jessica Bueno. La colaboradora de 'Fiesta' se ha puesto en contacto con el cantante y éste le ha confesado que tanto él como su familia están destrozados: "Ahora mismo estamos todos aquí en la casa reventados llorando y la verdad que súper mal. Estamos malamente, lógicamente. Que me digan lo que quieran, que me hagan lo que quieran, yo ni tengo ganas de hablar ni puedo hablar". Aunque no se ha hecho público el contenido de los audios que Jessica escuchó durante su entrevista en '¡De viernes!', Marisa Martín Blázquez tiene información al respecto. Según la colaboradora de 'Fiesta', el audio contiene una conversación de Luitingo con alguien de su confianza: "En el audio Luitingo dice cosas que se dicen cuando estás enfadado y que a lo mejor no piensas, más aún si la persona que tienes delante te azuza para que hables".

Amor Romeira fue una de las primeras personas en hablar de la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo. La colaboradora de 'Fiesta' habló antes de que lo hiciera la pareja, revelando las presuntas razones del final de la historia de amor entra el cantante y la modelo.

Amor explicó que a Luitingo le molestaba especialmente que Jessica Bueno se mostrase dolida y triste públicamente, lo que provocó en él una fuerte reacción al sentirse retratado como "el malo de la relación". Amor también explicó que el cambio de residencia desde Bilbao a Sevilla complicó aún más la relación. Según la colaboradora, el cantante mintió en repetidas ocasiones a Jessica Bueno sobre sus planes, diciendo que iba a merendar con familiares cuando, en realidad, esas salidas se convertían en fiestas con amigos.

Cómo afecta a Luitingo

El cantante está recibiendo muchas críticas en sus redes sociales. Luitingo ha pasado de ser una persona muy activa en su cuenta de Instagram a mantener silencio y perfil bajo en sus stories. De hecho, el músico ha protgaonizado alguna campaña de moda, como ha colgado en su feed de Instagram, que se ha visto obligada a cerrar comentarios para evitar hacer visible la oleada de críticas que está recibiendo tras lo ocurrido con Jessica Bueno.

Una situación que podría durar, dado que Jessica Bueno va a tener a partir de ahora más presencia en televisión. Y es que tal y como ha anunciado la sevillana, Bueno va a colaborar comentando Supervivientes, programa en el que participó en su edición de 2011.