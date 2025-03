¿Qué fue de la niña que podía leer los pensamientos en televisión? De sus inicios en España a trabajar en Hollywood

Priscilla Delgado fue una estrella de la televisión con tan solo ocho años, en 2010, con la serie de televisión 'Los protegidos', pero ¿qué ha sido de ella? A pesar de que se hizo conocida con la serie de Antena 3, no fue de sus primeros proyectos. Su actividad en la industria cinematográfica comenzó en 2006. A partir de ese año apareció en series de televisión españolas como 'Los hombres de Paco', 'La chica de ayer' y 'Cazadores de hombres'. Y en 2011 se introdujo en el mundo anglosajón con la película 'The Dream Player'.

Además de en series televisivas y proyectos cinematográficos, también participó en múltiples campañas. Promocionó la nueva imagen corporativa de Antena 3; participó en 'El estirón', para prevenir la obesidad infantil; y también apareció en la campaña de seguridad vial 'Ponle freno'.

Desde que empezó con cuatro años no ha dejado de trabajar, pueden contarse numerosos largometrajes, en los que ha trabajado con directores como Sigfrid Monleón, Fernando León de Aranoa y Jose Luis García Sánchez. Y en inglés dio el paso con 'The Evil that Men Do'. A partir de esta última, su carrera empieza a ampliarse en Estados Unidos.

13 años tenía cuando se convirtió en "chica Almodóvar", tras interpretar el papel de Antía en 'Julieta'. Esta película llegó a ser seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para representar al país en los 89 Premios Oscars de Hollywood.

Llegó a trabajar con José Mota y Maribel Verdú en 2016. Poco a poco ha ido creando la carrera de la que sigue viviendo. Aunque sus inicios pueden encontrarse en España, en 2019 se trasladó a vivir a Estados Unidos. Es al otro lado del Atlántico donde acaba sus estudios de Bachillerato, concretamente en California. El mismo año de su aterrizaje en el nuevo continente consiguió el primer contrato con Hollywood, para la serie de 'A league of their own'. Algo más recientemente volvió a España con el fin de rodar un slasher para Netflix: 'El club de los lectores criminales'.

Toda una carrera construida, pero no sin estudios, en 2023 continuaba formándose en interpretación en Los Ángeles, California. Y lo más llamativo es el último trabajo que se ha anunciado en los últimos meses. La famosa serie de 'Euphoria', donde aparecen actores como Zendaya, Angus Cloud o Jacob Elordi. Se espera que Priscilla Delgado aparezca en la tercera temporada, en la que también se saldrá la artista española, Rosalía.

Esta joven actriz ya tiene una larga carrera a sus espaldas que no hará más que crecer. Con tan solo 22 años augura un buen futuro profesional en la industria cinematográfica.