Soy psicóloga y este es el motivo por el que estás triste aunque todo "vaya bien" en tu vida

A veces la tristeza se nos presenta en nuestro día sin un motivo aparente. De repente sientes un nudo en la garganta que te indica ganas de llorar y te apetece no salir de la cama en todo el día.

Esto es algo muy común en muchas personas y puede darse también con la emoción de la ansiedad. Parece que todo está bien en tu vida: la familia se encuentra bien, los amigos también y en el trabajo las cosas van sobre ruedas. Pero una mañana despiertas y sientes que el mundo se te viene abajo.

No te sientas culpable, es completamente normal. La psicóloga especializada en trauma y apego, Carolina Andersson, lo explica en uno de sus TikToks: "te sientas como te sientas, no es tu culpa".

La tristeza es una emoción difícil, a la que cuesta entender. Por eso podemos llegar a culpabilizarnos por sentirla. Estar triste no es sinónimo de que "haya algo malo en ti, no te convierte en una persona egoísta, no hace que no sepas valorar las cosas buenas que tienes en tu vida".

La psicóloga asegura que sentirse triste sin momento aparente puede ser una señal de que tu interior ha decidido que es el momento de prestar atención a aquello que pudiste ignorar tiempo atrás. O incluso que haya situaciones en el presente que te estén conectando de forma inconsciente con experiencias dolorosas del pasado.

Esto puede estar haciendo que se despierten heridas emocionales no resueltas y "estén emergiendo todas esas emociones que no pudiste procesar en su momento porque eran muy dolorosas y no contabas con la madurez ni los recursos necesarios para hacerlo".

¿Por qué nos sentimos tristes?

La película de Disney y Pixar, Del Revés, nos mostró cuáles son las emociones básicas: alegría, tristeza, ira, miedo y asco. Se tratan de la reacción automática y natural del cuerpo ante distintas situaciones, como peligro. Son universales y ayudan a las personas a adaptarse y responder al entorno.

La tristeza está caracterizada por sentimientos de desánimo, pérdida o desesperanza, que se experimentan como respuesta a situaciones de decepción, pérdida o frustración. Se trata de una respuesta emocional saludable a situaciones de la vida que causan dolor o sufrimiento.

Lo más habitual es que se resuelva con el tiempo a medida que el individuo que la sufre se va adaptando o soluciona la situación que la provocó.

No hay que confundirlo con la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de la tristeza junto a otras características como la pérdida de interés, trastornos del sueño o falta de concentración.

Recomendaciones para llevarte bien con ella

Para poder tener una buena relación con la tristeza, es importante entenderla. Prestarla atención y experimentarla. Es muy importante no reprimirla, porque puede hacer que reaparezca cuando menos te lo esperas y con mayor intensidad. Para ello, aquí tienes algunos consejos para aprender a convivir con ella:

Acepta tus sentimientos

Permítete sentir y expresar la tristeza sin juzgarte. Reprimir estas emociones puede intensificar el malestar.

Habla sobre lo que sientes

Compartir tus emociones con amigos, familiares o un profesional puede proporcionar alivio y una nueva perspectiva.

Mantén una rutina saludable

Dormir adecuadamente, realizar ejercicio físico y llevar una alimentación equilibrada son fundamentales para el bienestar emocional.

Practica actividades placenteras

Dedicar tiempo a hobbies o actividades que disfrutes puede mejorar tu estado de ánimo y distraerte de pensamientos negativos.

Haz ejercicio habitualmente

La actividad física libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que ayudan a combatir la tristeza.

Practica técnicas de relajación

El mindfulness, la meditación o la respiración profunda pueden ayudarte a gestionar el estrés y la tristeza.

Evita el aislamiento social

Mantén el contacto con seres queridos y participa en actividades sociales para sentirte acompañado y apoyado.

Escribe tus pensamientos y emociones

Llevar un diario puede ayudarte a procesar y comprender mejor tus sentimientos.

Establece metas realistas

Plantearte objetivos alcanzables puede proporcionarte un sentido de logro y motivación.

Busca ayuda profesional si es necesario

Si la tristeza persiste o interfiere significativamente en tu vida diaria, es importante acudir a un psicólogo o terapeuta para recibir apoyo especializado.