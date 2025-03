Cazan a la hija de Rocío Jurado increpando a personas anónimas en plena calle: "Ridícula" o "sin pegar palo al agua en tu vida"

Leticia Requejo daba la noticia esta semana desde el programa 'TardeAR': Gloria Camila vuelve a estar enamorada. La hija de José Ortega Cano ha encontrado de nuevo el amor con un cantante: "Se llama Álvaro García, llevan varias semanas, están muy enamorados y ya conoce a todo el círculo de Gloria y a su familia", anunciaba la periodista.

La hija de Rocío Jurado se ha dejado ver ante las cámaras este fin de semana en Illescas donde tuvo lugar la corrida por la primera Feria del Milagro, con un cartel formado por José María Manzanares, Alejandro Talavante, Fernando Adrián y Juan Ortega... y allí fue preguntada por esta información.

Jota Caral / Manuel Riu

Entre risas, la joven no quiso ni desmentir ni confirmar que esté de nuevo enamorada, simplemente se limitó a asegurar que "mi corazón está muy bien, latiendo a mil"... unas declaraciones ambiguas que dejan entrever que está de nuevo ilusionada.

También se le preguntó sobre si es cierto que tiene problemas económicos por su tienda, pero lo cierto es que lejos de darle importancia, contestaba con ironía: "Uy, una cosa, vamos... Preocupadísima. Hay veces que no puedo ni dormir".

Experimento

Pero lo que ha sorprendido de la hija de Rocío Jurado y hermana de Rocío Carrasco ha sido el "experimento sociológico" que ha llevado a cabo. Así lo contado en el porgrama Y ahora Sonsoles, que presenta Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3. Gloria Camila ha vuelto a ponerse en el epicentro mediático. La hija de Ortega Cano sorprendía hace unos días colgando un video en sus redes sociales en el que increpaba a gente por la calle.

Camuflada bajo oscuras gafas de sol y capucha rosa fucsia, Gloria Camila arremetía contra toda persona con la que se cruzaba por la calle, con comentarios como "ridícula" o "sin pegar palo al agua en tu vida".

Pese a que parece que Gloria Camila carga sin sentido alguno contra todos, todo es parte de un experimento. Según explica al final del video, los comentarios los ha sacado de su propio perfil y los ha utilizado para denunciar lo horribles que pueden llegar a ser.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con ella, que nos cuenta que su único fin era concienciar a aquellos que comentan sin filtro. "Me ha costado grabarlo, pero creo que había que hacerlo para que la gente viera la realidad de las redes sociales", nos cuenta.

Según nos cuenta, ha llegado a denunciar ciertos comentarios, pero, al no conseguir ningún resultado, ha decidido actuar por sí misma. "Los insultos que recibo en redes sociales son igual de impactantes que en la calle", advierte. Aunque asegura que los comentarios negativos le afectan mucho, esta vez ha decidido darle una vuelta de tuerca y usarlos para concienciar con un toque de humor.

"A veces me paro a pensar en la gente que se toma el tiempo de escribir comentarios hirientes, como si ser una figura pública significara que uno deja de ser humano. Como si el simple hecho de estar expuesto les diera derecho a escupir su frustración en forma de palabras. Lo curioso es que, gracias a Dios, trabajo mucho en mi salud mental, y eso me permite ver estas cosas con otra perspectiva. No me afectan como ellos esperan. No me duelen. No me quitan el sueño. Más bien, me intriga. Me da por imaginar cómo se sentirá la persona que se sienta frente a una pantalla con la única intención de hacer daño. Esa satisfacción inhumana de saber que su comentario no busca aportar, ni debatir, ni construir nada… solo atacar. Es fascinante y triste a la vez. Porque, al final del día, detrás de cualquier pantalla hay una persona con una historia que desconocemos, y quizás la única manera que tiene de lidiar con su propia miseria es intentando proyectarla en los demás. Lo mejor de todo es que, aunque inviertan su tiempo en esto, están perdiéndolo. Porque, como ya dije, me es absolutamente indiferente. Y de hecho, voy a seguir haciendo vídeos con todos esos comentarios negativos, porque al final del día, ofende el que puede, no quién quiere".