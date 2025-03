La drástica reacción de Mar Flores a lo que ha hecho Terelu en Supervivientes: "Superar problemas personales o tabúes personales"

Mientras Terelu Campos se convierte en la absoluta protagonista del arranque de la nueva edición de 'Supervivientes', sorprendiendo a propios y a extraños por lo bien que se está adaptando a las condiciones extremas de los Cayos Cochinos y abriéndose en canal sobre su lucha contra el cáncer, Mar Flores continúa con su vida ajena a la participación de su 'consuegra' en el reality.

La modelo, incondicional de Fabio Encinar, no se ha perdido el desfile con el que el diseñador, -desvinculándose del circuito de la MBFWM- ha presentado su nueva colección FW25 en un conocido hotel de la capital. Espectacular con un sofisticado vestido negro midi de manga larga con cuello cisne y maxi lazo a la cintura en color toffee, la madre de Carlo Costanzia se ha limitado a posar con su mejor sonrisa en el photocall, esquivando las preguntas de la prensa sobre el paso de Terelu por el programa.

Tampoco al abandonar el evento, cuando lejos de mostrar su apoyo públicamente a la madre de Alejandra Rubio en esta aventura, ha dejado en el aire si está viendo 'Supervivientes' y cómo está viendo a su 'consuegra': "Perdón. Me voy corriendo" ha afirmado escurridiza, dejando claro que no tiene nada que comentar sobre la participación de la hija de María Teresa Campos en el reality.

Un silencio que también ha mantenido cuando le hemos preguntado por el nuevo proyecto de su hijo Carlo, una barbería que pronto abrirá sus puertas y con la que el joven quiere reinventarse lejos del foco mediático tras cumplir su condena por un delito de estafa agravada.

Carlos Sobera habla sobre Terelu

El presentador de Mediaset ha asistido a la première en Madrid de la película 'Wolfgang' y, con la sinceridad que le caracteriza, no ha dudado en mojarse sobre el papel de la hija de María Teresa Campos en el reality, revelando si ha cumplido sus expectativas y si cree que superará los 21 días que su hermana Carmen Borrego pasó en Honduras para dejar de ser 'fantasma del futuro' y convertirse en concursante oficial como el resto de sus compañeros.

"Estoy viviendo 'Supervivientes' con emoción, porque mañana mismo -por esta noche- tengo que asistir al salto de Anita y de Manuel, que se van a encontrar ahí con nuestro amigo Montoya. Una bomba total" ha comenzado entre risas, apuntando que "creo que la gente se lo va a pasar muy bien porque es una edición con buenos concursantes y va a estar muy bonita, muy interesante".

Un casting potente que tiene una absoluta protagonista por el momento, Terelu, para la que Sobera solo tiene palabras de admiración por el momento: "La he visto bien. Se ha lanzado desde el helicóptero. Hay pruebas que no puede realizar por su condición física, pero hay que entenderlo. Pero la veo como muy animada y muy participativa. Y la actitud, eso es lo más importante siempre. Y está mostrando ella mucha actitud, mucha predisposición. Está a favor del programa y eso hay que reconocerlo" ha destacado.

Muy comentada ha sido la reflexión de la colaboradora sobre su lucha contra el cáncer, confesando que no ha ido a 'Supervivientes' "a dar pena a nadie" porque "es algo que no me quiero permitir a mí misma". "Ni soy ganadora, ni soy más luchadora que nadie, soy como tantas personas que nos están viendo, que no tienen más cojones que luchar, no les queda otra. Aquí haces lo que te dicen y punto, a partir de ahí, tener suerte, que lo que te haya pillado pueda curarse, no es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual" afirmaba muy emocionada durante la gala de 'Conexión Honduras'.

"Yo creo que este tipo de formatos, que parece a veces que solo se han de meter un juego, y que lo son en su mayoría, también te dan oportunidades para mostrar cosas y para superar problemas personales o tabúes personales. Y hay que aprovechar esa oportunidad" ha aplaudido Sobera, aplaudiendo la valentía de Terelu para sincerarse sobre su enfermedad.