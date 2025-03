Duro revés para Anabel Pantoja tras la llamada "de la Policía" en plena noche: "David me escuchó llorando en el cuarto"

Después de varias semanas en el foco mediático, Anabel Pantoja ha reanudado su trabajo como influencer. La exconcursante de 'Supervivientes' parece estar recuperando poco a poco su normalidad y ha comenzado por retomar su actividad en redes sociales tras vivir la peor etapa de su vida con el ingreso hospitalario de su hija Alma y su posterior investigación judicial para aclarar las lesiones de la pequeña. En esta ocasión, la sobrina de la tonadillera, ha querido enseñar a sus seguidores la silla de coche que ha elegido para su hija Alma, informan desde Outdoor.

La polémica que ha rodeado durante estas últimas semanas a Anabel Pantoja parece estar llegando a su fin. Es por esto que, después de unos días de vacaciones familiares en Sevilla, la prima de Isa Pantoja ha decidido retomar su trabajo como creadora de contenido. Para ello, ha compartido una colaboración con una conocida marca de productos para bebé, una publicación en la que enseña el accesorio estrella de su hija Alma.

Se trata de una moderna y revolucionaria silla de coche que se adapta al tamaño del bebé, por lo que sirve desde el nacimiento hasta los 4 años. Además, tal y como ha explicado Anabel en sus redes sociales, no es solo cómoda para el bebé, sino también para los progenitores. Entre las características de esta silla para el coche destaca su sistema giratorio 360 grados, que permite voltear la silla de forma que el bebé pueda viajar tanto en el sentido de la marcha, como al revés. También cuenta con la "innovadora tecnología slide tech o desplazamiento hacia fuera", que facilita mucho la colocación del bebe, evitando golpes y aumentando la comodidad de los adultos responsables.

La exconcursante de 'GH VIP' ha explicado que es una de las sillas de coche más seguras del mercado, ya que, además de un "sistema de agarre anclado", incorpora un mecanismo para reducir el impacto lateral y un cinturón ajustable y acolchado, para que la comodidad y la seguridad, vayan de la mano. En cuanto al coste, este producto se encuentra muy por encima de la media del mercado, ya que esta moderna silla tiene un precio de más de 450 euros. Con esta publicación, Anabel ha logrado despejar las dudas y acabar con los rumores que apuntaban a la pérdida de importantes contratos publicitarios tras el ingreso hospitalario de su hija.

Eso sí, si parecía que las aguas estaban volviendo a su cauce, una llamada del domingo por la noche hizo que la sobrina de Isabel Pantoja se preocupase y comenzase a llorar.

Su primo Kiko le llamó por teléfono diciendo que le había parado la Policía en la autovía. en ese momento, un supuesto Policía empezaba a hablar con Anabel. Ella se iba preocupando hasta que finalmente empezaba a llorar.

Duro revés para Anabel Pantoja tras la llamada "de la Policía" en plena noche: "David me escuchó llorando en el cuarto" / INSTAGRAM

Al final, too era una broma orquestada por el cómico Javi Aguilera y con Kiko rivera como cómplice. "Domingo noche, me llama este señor para decirme qué tiene un problema en la carretera. A mí casi me da algo pensando que le había pasado algo, y después el policía hablándome cosas extrañas. "Nunca había visto estas bromas. Os juro que cuando os vea os mato a los 3 (menos mal que David me escuchó llorando en el cuarto y me dijo que eran unos gaditanos con mucho arte)", relataba Anabel Pantoja en una storie que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram.