Soy hondureño y te cuento sobre las terribles enfermedades que pueden contagiar a los participantes de Supervivientes

Con el estreno de Supervivientes 2025, muchos espectadores se preguntarán sobre los posibles riesgos que podrían afectar a los participantes de Supervivientes. Desde accidentes hasta animales peligrosos, los supervivientes se enfrentan a un ambiente hostil donde la naturaleza no perdona a nadie. Pero, ¿acaso te has preguntado sobre aquellos riesgos invisibles? Yo te contaré sobre aquello que muchos pasan por alto, el enemigo casi indetectable que cobra miles de vidas cada año en el país anfitrión de Supervivientes.

Su nombre científico es aedes aegypti, un mosquito originario de África y que hoy se encuentra en regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. Nada parecido a los mosquitos que se encuentran en Europa, estos mosquitos, a los cuales los locales llaman "zancudos", son capaces de transmitir enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya. Tres enfermedades que pueden ser mortales y que cobran miles de vidas cada año. Con tan solo una picadura de uno de estos mosquitos podrías contagiarte y pasar uno de los peores tiempos de tu vida. El peligro existe en cuán común es este mosquito, ya que se reproduce prácticamente todo el año y solo necesita de una cantidad diminuta de agua estancada para dejar sus larvas listas para nacer en pocos días. Cada enfermedad tiene características únicas que afectan al cuerpo de diferentes formas. Empezaré con el dengue, enfermedad que llegué a padecer más de una vez y que conozco de primera mano.

Un ejemplar de Aedes aegypti / diariofarma

El Dengue

De las tres enfermedades, el dengue es el más común en toda la zona caribeña. Es de las enfermedades que más afectan a la población de a pie, ya que el contagio depende de si te pica un mosquito infectado o no...es un juego del azar. Los síntomas son un martirio, particularmente para personas con un sistema inmunológico débil. En mi caso, padecí dengue tres veces en toda mi vida. Cuidándome y usando repelente todo el tiempo, fue imposible escapar de esta maldición que es tan común en Honduras.

Una semana en cama, con fiebre alta que no cedía, dolores de cabeza que solo que desaparecían después de una larga siesta, vomito constante y una deshidratación que solo empeoraba mi estado, dolor de articulaciones (particularmente las rodillas y los hombros) acompañado de sarpullidos y erupciones cutáneas. Una semana entera de puro infierno que, por suerte para mí, no llegó a más.

Jota Caral / Manuel Riu

Pero hay casos, que aunque sean menos comunes, siguen siendo bastante frecuentes, como aquellos que se contagian de dengue y llegan a desarrollar un dengue hemorrágico, donde el paciente sufre de hemorragias internas, luego entran en un estado de shock y finalmente mueren. He de decir que cuando era un niño y contraje dengue por primera vez, lo pasé muy mal, pero que las siguientes veces que tuve dengue, siendo un adulto trabajando para brigadas médicas en lo profundo del país, el dengue que padecí era mucho más leve y se manifestó durante menos días.

El Zika

El Zika es muy parecido al dengue, con la diferencia de ser una enfermedad más intensa que el dengue y suele tener efectos secundarios mucho más graves en casos específicos. Según el World Mosquito Program (el Programa Mundial de Mosquitos), el Zika se descubrió inicialmente en 1952, pero permaneció inactivo durante seis décadas, pero que en el 2015 se registraron brotes a nivel mundial, incluyendo a Honduras.

Ahora es otra enfermedad más que afecta a miles de personas en todo el Caribe, y Honduras no es la excepción. Tiene los mismos síntomas que el dengue, pero la diferencia del Zika recae en cómo puede afectar a mujeres embarazadas (hay que tener en cuenta que en muchos países del Caribe, las tasas de embarazos son mucho más altas que en Europa). El volumen de mujeres embarazadas en el Caribe es muy alto, y el Zika puede causar problemas durante el embarazo, haciendo que los niños nazcan con microcefalia, algo que puede causar discapacidades de por vida. Es importante resaltar que estos insectos se encuentran en zonas de alta humedad, tal y como los Cayos Cochinos, que no solo hospedan "zancudos" sino también otro tipo de mosquitos, que, aunque no sean tan peligrosos, hacen que la experiencia en la zona sea más irritante.

Laura Madrueño en Honduras. / Telecinco

El Chikungunya

De las tres enfermedades, el chikungunya es posiblemente la que más pánico causó cuando hubo un gran brote en las Américas entre el 2014 y el 2017. La palabra proviene del idioma "kimakonde" y significa "contorsionarse" según el World Mosquito Program y es debido a que el chikungunya puede causar dolores de las articulaciones tan debilitantes que pueden inducir a una apariencia encorvada. Este hecho fue una de las razones para que el pánico hacia el chikungunya fuese tan persistente con la población local. Pero dentro de las tres enfermedades, esta es la que menos índice de mortalidad tiene, pero aun así, los síntomas son tan dolorosos como los del dengue.

En casos más específicos, la persona que contrae chikungunya podría llegar a sufrir dolor en las articulaciones durante meses o incluso años, razón por la cual el miedo al chikungunya es mayor que el del dengue o el Zika, ya que gran parte de las personas que contraen estas enfermedades suelen ser personas con trabajos altamente físicos y altamente suceptibles a sufrir estos efectos a largo plazo.

El mayor peligro que los participantes de Supervivientes enfrentarán será este; ni jaguares, ni tiburones, ni medusas, sino un pequeño "zancudo" portador de cualquiera de estas enfermedades. Si es así, seguramente tendrán que abandonar la competición debido a la intensidad de los síntomas que seguramente afectarán con mayor gravedad a un sistema inmunológico que no está adaptado al ambiente caribeño.