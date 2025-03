'La isla de las tentaciones' vive entre lágrimas y reproches los reencuentros de cuatro de sus parejas tres meses después: "Me destrozaste"

El reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8' ha dejado momentos de tensión, sorpresas y emociones a flor de piel. Ana y Fran fueron los primeros en enfrentarse a la verdad, reviviendo la decepción que los separó. "Me da pena verme allí porque ya no soy la misma persona", confesó ella, mientras él justificaba su actitud en la isla asegurando que descubrió una infidelidad suya días antes de empezar el programa. Aunque Fran intentó reconquistarla tras una breve relación con Gabriela, Ana se cansó de los vaivenes y puso punto final: "Lo amo mucho y seguramente me voy a arrepentir, pero ahora es daño tras daño".

El triángulo entre Alba, Álvaro y Mayeli también estalló en en el reencuentro. Alba reconoció que, pese a haber roto con Borja tras su salida del reality, aún no podía avanzar sentimentalmente. "Pienso mucho en Álvaro y no soy capaz de conocer a otra persona", admitió, mientras su ex intentaba justificar su relación con Mayeli. "Estoy enamorado de ella", aseguró, aunque su versión quedó en entredicho cuando Borja reveló que Alba seguía escribiéndole y que Álvaro intentó algo con otro tentador en Mallorca. La tensión aumentó hasta el punto de que Mayeli se derrumbó y salió de la sala tras enterarse de que su novio ocultó conversaciones con su ex.

En contraste, Andrea y Joel protagonizaron un reencuentro más calmado. Aunque su relación pasó por altibajos tras la isla, lograron recuperar la confianza. "Nos ha reforzado como pareja. Me di cuenta de que estaba enamorada de él", aseguró Andrea, mientras él le correspondía con una declaración inesperada: "Siempre has sido la niña de mis ojos". Sin embargo, Nataly, la tentadora con la que Joel tuvo un acercamiento, intentó poner en duda su estabilidad afirmando que "intentan poner parches en vez de arreglarlo". Pese a ello, la pareja salió reforzada de la conversación y hasta habló de matrimonio.

El último gran enfrentamiento lo protagonizaron Bayán, Eros y Torres, en un reencuentro marcado por la decepción. Bayán lamentó haber apostado por Torres, quien la dejó poco después de regresar a España. "Me destrozaste todo lo bonito que habíamos vivido", le reprochó entre lágrimas, mostrando incluso un tatuaje que se hizo por él. Torres, arrepentido, le pidió disculpas: "Lo siento, no sabía que lo habías pasado así de mal". A pesar del dolor, ambos cerraron el capítulo con un abrazo, mientras Eros y Bayán lograban despedirse sin rencor, reconociendo que, aunque todo terminó, siempre fueron importantes el uno para el otro.