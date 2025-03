Luitingo le quita el "regalo" a Jessica Bueno con un comunicado y los seguidores estallan: "Su música es un reflejo de..."

Jessica Bueno ha sufrido un duro golpe que nunca hubiese imaginado al descubrir en directo, durante su última visita a '¡De Viernes!', las críticas que Luitingo habría hecho tanto a ella como a sus hijos tras su ruptura durante una conversación con su familia cuando no sabía que estaba siendo grabado. Unos audios que dejaban completamente desolada a la modelo, que sin poder dejar de llorar se preguntaba "¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos?".

Una filtración que ha dejado en un posición delicada al artista, que este lunes rompía su silencio a través de un comunicado para disculparse públicamente con la ex de Jota Peleteiro y anunciar que ha puesto este tema en manos de sus abogados para tomar medidas legales contra todos aquellos que atenten a su derecho al honor y a la intimidad.

Después de asegurar con contundencia que dichas grabaciones han acabado con cualquier posibilidad de reconciliación con Luitingo, Jessica ha reaparecido con su mejor sonrisa en la gala de los V Premios Andaluces de la Moda que se han celebrado en Sevilla y se ha enfrentado a las preguntas de la prensa tras la inesperada 'traición' del hombre con el que ha compartido 14 meses de su vida.

"Al final hay que trabajar y hacer cosas. Y alegrar con buena actitud y alegrar el ánimo. Tengo que trabajar" ha reconocido, confesando que ahora mismo su gran prioridad es su carrera profesional. Entre sus proyectos, como nos ha contado ilusionada, "estaré de colaboradora en '¡De viernes!' para hablar sobre el reality de Supervivientes. Y las redes, seguir con las publis. Seguir creando contenido y proyectos en televisión que podréis ir viendo poco a poco".

Lo que sí tiene claro es que de momento no piensa en volver a enamorarse, ya que como ha explicado cabizbaja "me voy a centrar en mí y en mis hijos. Ya está".

"No, es que no tengo nada que decir sobre eso. Lo siento" ha sentenciado cuando le hemos preguntado por Luitingo y si ha hablado con él tras escuchar sus grabaciones. "Ay dios, no tengo nada que comentar sobre eso" ha insistido, dejando en el aire si su ex no es cómo ella imaginaba y si le ha sorprendido que ahora se especule que estuvo con ella por fama. "No voy a hablar nada sobre eso. Genial todo. Ya, por favor" ha zanjado, dejando claro que no piensa responder públicamente al cantante.

Canción dedicada

Yo sé que puedes es el título de la última canción de José Luis Romero Magro. Un tema que el cantante de Triana compuso con el objetivo de animar a su exnovia durante su particular batalla judicial con Jota Peleteiro.

Para Luitingo, Jessica Bueno era una mujer fuerte y capaz de todo. Una mujer valiente que, pese a todo, no se rendía jamás. La situación que ha vivido la de Los Molares por culpa de su exmarido hizo que perdiera esa sonrisa que, durante un año, el cantante ha tratado de iluminar.

"Mi canción favorita y será la de muchos... tiene la capacidad de levantar el ánimo desde los primeros segundos", reaccionaba Jessica Bueno tras su lanzamiento, cuentan desde Outdoor. "Sé que a veces sientes que no puedes más", "no estás sola", "eres mi musa", "No la hay más noble y más buena para unos hijos", "Tranquila, eres una guerrera"... Estos son solo algunos de los mensajes que Luitingo publicaba durante el proceso de creación de este sencillo. Palabras que van en la misma línea de Yo sé que puedes.

Pero Luitingo ha sorprendido rescatando esta canción, que se manda y se dedica a él mismo. "De mí para mí", escribe mientras enlaza a esta composición musical que, tras su ruptura, parece adquirir otro significado.

En el vídeo de Youtube al que enlaza, los últimos comentarios son bastante hirientes para el artista. "Pero si esto no canta na'"; "Su musica es un reflejo de su mediocridad como persona", apuntan los mensajes recibidos en las últimas horas