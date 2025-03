Rafa Nadal, Paula Echevarría y Saúl Craviotto, juntos en República Dominicana: descubre el motivo

Rafa Nadal, Paula Echevarría y Saúl Craviotto, entre otros famosos, estuvieron estos días juntos en República Dominicana. El motivo: el exclusivo nuevo hotel que el extenista ha abierto en Punta Cana y que supone el estreno de su cadena ZEL en América. Es el tercer complejo hotelero que lleva la firma Nadal, tras la apertura en Mallorca y Costa Brava. La actriz asturiana Paula Echevarría y el piragüista olímpico afincado en Gijón Saúl Craviotto ha sido algunos de sus invitados a la inauguración de ZEL Punta Cana en colaboración con Meliá.

"Bajo el sol del Caribe y a pocos pasos de las cristalinas aguas de Playa Bávaro, este resort todo incluido se inspira en la energía del estilo de vida mediterráneo, en colaboración con la leyenda del tenis español Rafa Nadal. Con una arquitectura diseñada en torno a espacios abiertos, el complejo ofrece suites con acceso directo a la piscina, piscinas, un club de playa, una tienda e incluye hasta siete restaurantes que fusionan lo mejor de la cocina mediterránea y caribeña en tu experiencia", se promociona en su página web.

La influencer Paula Echevarría ha disfrutado de unos días de lujo en Punta Cana junto a amigas y su hija Daniela (fruto de su matrimonio con David Bustamante, su ex). La actriz de "Velvet", que sale con el exfutbolista Miguel Torres, con el que tiene un hijo, Miki, ha compartido en Instagram varias fotografías del "paraíso", luciendo tipazo. En la playa, en el chiringuito, en varios rincones del hotel de Rafa Nadal... Y, por supuesto, en la fiesta que dio el ex número 1 del mundo del tenis con motivo de la apertura de ZEL Punta Cana. A Echevarría en este viaje le han acompañado íntimas amigas, como Isabel Navarro, mujer del primer coreógrafo de OT, Poty Castillo. Echevarría no para de viajar, pues días antes estuvo en Marbella junto a Miguel Torres.

Saúl Craviotto y su mujer, la asturiana Celia García, han disfrutado igualmente de "días de desconexión" en el hotel de Rafa Nadal en República Dominicana. "Ha sido un verdadero placer asistir a la inauguración del nuevo @zelhotels Punta Cana. Nos habéis hecho sentir como en casa ¡Enhorabuena, va a ser todo un éxito!", ha escrito el deportista español más laureado en Juegos Olímpicos. A Craviotto se le ve correr por la playa, de travesía por el mar, disfrutando de la gastronomía... Y, por supuesto, en la fiesta de apertura del hotel, cuyos precios rozan los 1.000 euros. La suite más accesible cuesta 525 euros por noche, mientras que la más lujosa alcanza los 998 euros por noche.

Además de Echevarría y Craviotto, han estado acompañando a Rafa Nadal en su nueva aventura empresarial otros famosos, como la influencer Gemma Pinto, novia del piloto de motociclismo Marc Márquez. "Finalizan unos días muy emotivos en República Dominicana, donde hemos inaugurado ZEL Punta Cana, el tercer @zelhotels del mundo. Tras la apertura en Mallorca y Costa Brava, nos hacía mucha ilusión traer el espíritu mediterráneo a este país tan especial. Gracias Gabriel y Meliá por darme la mano en este proyecto tan bonito que se va expandiendo… ¡Y gracias a 🇩🇴 por la acogida y por todo el cariño de estos días!", ha escrito Rafa Nadal en Instagram.