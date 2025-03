Saltan las alarmas tras estas preocupantes declaraciones de Dulceida: "Dolor terrible y llorando"

Preocupantes declaraciones de Dulceida quien ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud: "Dolor terrible y llorando".

Y es que la influencer ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece acostada en la cama y con signos de cansancio. Junto a la imagen escribe: "Otra vez me he despertado a media noche con el dolor terrible en la barriga y espalda y llorando, he ido ya tres veces de urgencias en los últimos meses, me han hecho todo tipo de pruebas y no ven nada, os juro que es de los peores dolores que he tenido nunca, peor que las contracciones, ahora estoy un poquito mejor, pero sigo en la cama".

Publicación de Dulceida. / Instagram de Dulceida @dulceida

Aida Domènech Pascual, conocida popularmente como Dulceida, nació el 23 de octubre de 1989 en Montgat y se ha convertido en una de las figuras más influyentes en el ámbito de la moda y las redes sociales en España.

Su carrera comenzó de forma sencilla con un blog, que inicialmente era una actividad recreativa. Con el tiempo, ese espacio evolucionó hasta convertirse en una plataforma donde Aida compartía su amor por la moda, mostrando diferentes prendas y accesorios mientras combinaba sus experiencias personales con contenido relacionado con el estilo. A medida que su audiencia fue creciendo, también lo hizo su presencia en diversas redes sociales.

Un hito importante en su trayectoria fue en 2014, cuando recibió el premio al Mejor Blog de Moda en la Semana de la Moda de Berlín, un reconocimiento que consolidó su importancia dentro del sector.

En 2016, Aida organizó el evento DulceWeekend, un festival de moda celebrado en la histórica fábrica de Cervezas Estrella Damm. Durante este evento, vendió prendas usadas de su propio armario y de otras marcas, y ofreció espectáculos en vivo con DJ's como Carlos Sadness. Ese mismo año, lanzó su primer libro titulado Dulceida: Guía de Estilo, en el que recopiló imágenes de sus viajes, su vida en la ciudad y compartió reflexiones sobre el amor, la amistad y su vida cotidiana.

En 2017, la influencer amplió su marca personal al crear su propia línea de perfumes, Mucho Amor by Dulceida, disponible tanto en tiendas físicas como en su tienda online, DulceidaShop.

A principios de 2018, debutó como modelo en la pasarela de la 080 Barcelona Fashion, desfilando para el diseñador Ze García, lo que marcó un paso importante en su carrera.

En 2022, Aida fue elegida pregonera del Orgullo de Barcelona, un reconocimiento destacado por su activismo y apoyo a la comunidad LGTB+.

En cuanto a su vida personal, Aida siempre ha sido abierta respecto a su orientación sexual. En 2015, reveló públicamente su bisexualidad y presentó a su pareja de ese momento. Un año después, se casó con Alba Paul Ferrer.

Relación

En el verano de 2023, surgieron rumores sobre una posible relación con Miriâm García, integrante del grupo Crystal Fighters, luego de que ambas se mostraran juntas en redes sociales. No obstante, Aida retomó su relación con Alba poco después.

Recientemente, Aida y Alba iniciaron un podcast en Podimo, marcando una nueva faceta de su creatividad.