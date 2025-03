Los Supervivientes, desesperados y preocupados por lo que hace Terelu Campos por las noches: “Cuando intentamos dormir..."

Mientras Terelu Campos se enfrenta a las duras condiciones del reality, sus compañeros han comenzado a perder la paciencia por un problema inesperado: sus ronquidos y constantes movimientos nocturnos que están impidiendo el descanso en Playa Calma.

Sin ser consciente de ello, Terelu ha convertido las noches del campamento en una auténtica odisea para sus compañeros. Durante la asamblea de convivencia del Oráculo de Poseidón, Pelayo Díaz no se ha cortado al expresar su frustración: “A mí hoy me has dado unas patadas que he flipado, te voy a llamar Karate Kid a partir de ahora”, bromeó el influencer.

Pero eso no es todo. Pelayo también desveló que no solo los movimientos de la presentadora son un problema, sino que, además, es la primera en dormirse y deja a los demás con una “banda sonora” de fondo. “Cuando intentamos dormir, tenemos música en directo”, dijo con ironía.

Lejos de molestarse, Terelu aceptó las críticas con buen humor y explicó que su congestión nasal le está dificultando la respiración, lo que podría estar provocando los ronquidos. Aun así, lanzó un mensaje a sus compañeros: "Lo a gusto que os vais a quedar cuando me vaya... vais a dormir en la gloria".

Un momento emotivo: el desgarrador testimonio de Terelu sobre el cáncer

Pero más allá del cansancio de sus compañeros, Terelu Campos ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores del reality. Con la voz entrecortada, la colaboradora se abrió sobre su lucha contra el cáncer de mama, dejando un mensaje que conmovió tanto a la audiencia como a sus compañeros.

"Le prometí a mi hija que no iba a llorar. Detesto la pena. No he venido aquí para dar pena a nadie", confesó Terelu en un testimonio que tocó la fibra de todos. Sin embargo, sus palabras más impactantes llegaron cuando quiso desmontar un mito sobre la enfermedad: “No es más luchador el que lo vence que el que se va”.

Sandra Barneda, emocionada, no pudo evitar agradecerle su sinceridad: "Lo que he visto y percibido es a alguien que ha hablado desde las entrañas. Desde su verdad. Solo por eso, te doy las gracias".

La tensión en 'Supervivientes' crece: ¿Quién será el primer expulsado?

Mientras Terelu Campos sigue dando contenido dentro del reality, la incertidumbre se apodera de Playa Calma. Tras el abandono inesperado de Beatriz Rico a los tres días de concurso, Rosario Matew, Samya y Koldo se juegan su permanencia en el programa.

El destino de los nominados se decidirá en la próxima gala, donde uno de ellos se convertirá en el primer expulsado de 'Supervivientes 2025'.