TardeAR para su emisión y anuncia la identidad del "verdadero padre del hijo de Ivonne Reyes": "Es el padre de su hijo legalmente"

Bombazo en TardeAR, el porgrama de las tardes en Telecinco. La que un día fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión lleva mucho tiempo sin pasar por su mejor momento. Ivonne Reyes podría estar en una situación económica límite hasta el punto de tener que acogerse a la Ley de Segundas Oportunidades, tal y como lo ha contado en una entrevista para la revista 'Lecturas" que se publicará próximamente.

En 'Tardear', su director Luis Pliego nos adelanta todos los detalles sobre esta entrevista tan personal a Ivonne Reyes, donde narra cómo es su situación económica y personal, además de cómo se siente ante la nueva polémica con Pepe Navarro. El periodista Luis Pliego revela en 'Tardear' la complicada situación que está atravesando la que un día fue presentadora de televisión: "Es una situación absolutamente crítica porque ella está acogida a la Ley de la Segunda Oportunidad. Es decir, no puede tener nada a su nombre, no puede tener propiedades, de hecho las ha perdido todas porque se las han embargado, ha perdido tres casas".

En la entrevista para la revista 'Lecturas', el director de la misma nos adelanta cuánto dinero habría perdido Ivonne Reyes para entender la magnitud de su problema económico: "No da cifra exacta pero habla de más de diez millones de euros". Actualmente "está negociando con determinados acreedores. Por ejemplo, lo que cobre por este reportaje una parte va a ir a sus acreedores porque todavía conserva deudas".

Una compleja situación económica cuyo origen es revelado en la entrevista, pero lo que puede adelantar Luis Pliego es que "ha tenido malos asesores fiscales", lo que le trajo problemas con hacienda y fracasos en inversiones. A raíz de eso, "muchas puertas se le cerraron" y tuvo "vetos en lugares donde ella tenía trabajo y dejó de tenerlo".

Su salud mental está también en peligro. En la revista afirma que está en tratamiento psiquiátrico e incluso "no utiliza la palabra pero sí habla de que se le hizo un lavado de estómago", asegura el director. Según cuenta Luis Pliego, Ivonne Reyes menciona al "padre de su hijo todo el tiempo en la entrevista". Además, "habla de esta última polémica de que él está buscando que ella lo demande para que se reabra el tema de la paternidad". Pero no, no va a denunciar a Pepe Navarro de momento porque "la ley española no permite que se juzguen las cosas más de una vez y ya hay una sentencia. Pepe Navarro es el padre de su hijo legalmente y por más que ahora está haciendo cosas para que ella quiera reabrir el caso, la justicia ya dictó que Pepe Navarro es el padre del hijo de Ivonne Reyes".