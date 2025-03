Última hora de lo ocurrido con el novio de Ana Soria: en el hospital

En uno de los momentos más dulces de su vida tanto a nivel profesional como personal, compaginando a la perfección su faceta de colaboradora del programa 'En boca de todos' con su relación sentimental con Kiko Gámez, que dura ya casi cuatro años, Patricia Cerezo ha asistido al estreno de la película 'Wolfgang' en Madrid y, además de revelar cómo está viendo a Terelu Campos en 'Supervivientes', ha aclarado qué hay de cierto en que Paloma Cuevas y Luis Miguel se encontraron recientemente en un hospital de la capital con Enrique Ponce, con el que el cantante mexicano no había coincidido desde que comenzó su relación con la diseñadora en verano de 2022.

"A Terelu le tengo mucho cariño, me encanta. Es verdad que el tema de salud a mí personalmente me parecía un poco osado el que viajara, ya no te digo el salto del helicóptero, sino todo lo demás. La falta de sueño, de hambre, de todo... bueno, pues está sorprendiendo, Terelu es muy fuerte, es muy fuerte y yo creo que además puede hacer buen equipo, es conciliadora, hay una parte de Terelu más sensible que hay muy poca gente que conoce y yo creo que lo vamos a ver" ha expresado, convencida de que todavía nos quedan por ver muchos buenos momentos de la presentadora en Honduras.

"Tiene mucho arte, yo siempre digo que las tres, Teresa, Carmen y Terelu tienen mucha gracia, tienen mucho arte, mucha guasa" ha añadido, aconsejando a la madre de Alejandra Rubio que se "ría de sí misma porque es lo mejor que puede hacer".

Patricia cree que no se puede comparar el concurso de Terelu con el de Carmen, ya que "son dos concursantes completamente diferentes y yo creo que vamos a ver una Terelu que nos va a gustar mucho. Ojo que a mi Carmen me pareció una pedazo de concursante porque nos dio mucho juego, y me gustó mucho también, pero no se pueden comparar".

Íntima amiga de Paloma Cuevas, y a pesar de la lealtad que siempre demuestra a la socialité no revelando detalles sobre su relación con Luis Miguel, la exmujer de Ramón García ha hecho una excepción para desmentir una información que hizo correr ríos de tinta hace varias semanas: el supuesto reencuentro de la pareja con Enrique Ponce en un hospital de la capital, siendo la primera vez que el cantante de 'La Bikina' se vería las caras con el torero desde que comenzó su noviazgo con su exmujer hace casi tres años.

"Hace mucho que no nos vemos, pero estamos en contacto continuo y sé que está muy bien y tengo entendido que lo del encuentro no fue así. Vamos, tengo entendido no, sé que no fue así, entonces bueno, y aparte que si un día ocurriera pues ocurrió, pero no, esa información no fue cierta" ha asegurado, acabando con las especulaciones sobre el encuentro entre Paloma y Luis Miguel con Ponce, con el que reconoce que en la actualidad no mantiene ningún contacto: "No, la verdad es que no. Hace mucho que no le veo. Le deseo lo mejor porque es un amigo al que aprecio mucho, pero desde hace mucho que no. Con Paloma sí, pero bueno, es que somos amigas, y esto nos une para siempre".