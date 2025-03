Alarma en Telecinco por lo que ha ocurrido durante la emisión de Tardear "Va a tener consecuencias negativas"

Esta tarde han saltado las alarmas en Telecinco por lo que ha ocurrido durante la emisión de Tardear, un error que han tenido que acabar arreglando: "Le va a costar el puesto".

Y es que el programa estaba tratando la discusión entre Terelu Campos y Makoke en Supervivientes cuando, de repente, apareció en uno de los rótulos del programa el nombre de una persona vetada en la cadena, concretamente Kiko Matamoros.

Este hecho no pasó desapercibido para Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame que se realiza en Ten y en el que trabaja Kiko Matamoros. Fue su presentadora, María Patiño, la encargada de darlo a conocer a los espectadores y al propio Kiko.

Sin embargo, no sabemos si porque se dieron cuenta del error, el rótulo volvió a cambiar, quitando el nombre de Kiko Matamoros para poner en su lugar "ex de Makoke".

"¿No os da vergüenza?"

Esto no le gustó nada a Matamoros, quien chilló contra el programa: "De verdad, ¿no os da vergüenza hacer el ridículo? Es patético poner ese faldón. Bien que nos matéis civilmente, no existimos, pero una vez que has metido la pata...". y añadió, "va a tener consecuencias negativas para quien lo haya puesto, porque ya hay un antecedente. No seas tan ridículo de cambiarlo por 'el ex de Makoke', cuando ella ha tenido cinco ex desde que se separó de mí".