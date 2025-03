Desenmascaran a Montoya por lo ocurrido con Anita antes de La isla de las tentaciones: y su infidelidad: "El programa se da cuenta y le dicen que no puede"

Un gran temporal que azota Honduras ha imposibilitado que Anita y Manuel, ya en Honduras, saltaran desde el helicóptero, pero si han hablado con Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie' de lo que esperan de su concurso y del reencuentro que tendrán con Montoya cuando pisen la playa.

Manuel y Anita tenían tiempo para hablar con Carlos Sobera en directo sobre cómo llegan a esta experiencia después de todo lo que han vivido en 'La isla de las tentaciones' y el reencuentro que vivieron con Montoya tres meses después. Momento en el que Anita se sinceraba sobre la relación que tiene a día de hoy con Montoya: "A día de hoy no estamos juntos, sí que es verdad que después del reencuentro hemos tenido contacto, tanto bueno como malo, nos seguimos queriendo, pero no es sano". Y llegaba su confesión en forma de bombazo, visiblemente emocionada: "No he conseguido olvidarle, sigo enamorada de Montoya. Le he querido muchísimo y me va a ser muy difícil olvidarle".

La que explicaba que nada más acabar en reencuentro tuvo una sincera conversación con él: "Me dijo que no se había ido conmigo por su imagen, que lo tenía que entender. Después hemos seguido hablando, es como que no lo supera". Y cómo fue su última conversación antes de que él se fuera a Honduras: "Fue más tirando para mal que para bien". La llegada de Montoya durante el debate con Sandra Barneda y su salto del helicóptero, entre lágrimas, hacía que comenzara su aventura en Honduras, muy feliz a la vez que emocionado, de poder vivir lo que asegura que es "un sueño para él" y con ganas de ponerse a prueba en esta aventura extrema, en el que ya ha pasado sus primeras horas. Lo que no sabía Montoya es que Anita y Manuel también son concursantes oficiales de 'Supervivientes'. Los que también llegan con muchas ganas de vivir en Honduras. "Este era mi sueño, saltar desde el helicóptero y convertirme en superviviente. Os lo dejo todo en vuestras manos, nos vemos en la final", aseguraba Manuel al ser confirmado como concursante, como también lo hacía Anita: "Vengo a darlo todo, a que me conozcáis al cien por cien. Soy una persona luchadora, independiente, muy competitiva y resiliente, me adapto a cualquier cosa".

Por si alguien todavía no lo sabe (aunque a estas alturas es extraño) Montoya saltó a la fama en La isald e las tentaciones y se hizo viral a nivuel mundial por su carrera en la playa seguido de Sandra Barneda cuando vio a a la por entonces su novia, Anita, mantener relaciones con Manuel.

Pero la defensora de Anita en el plató de Supervivientes ha recordado un dato ocurrido antes de La isla de las tentaciones que desvela que Montoya no era tan fiel a su novia. Según explica el entorno de Anita, ella "lo ha pasado muy mal por amor, ha sido maltratada tanto física como psicológicamente" y su relación a distancia con Montoya (ella vive en Barcelona y él en Sevilla) no ayudaba a las inseguridades de ambos. Pero lo que más ha sorprendido es que, al parecer, Montoya viajó a Roma para hacer un casting como tentador de la versión italiana de 'La isla de las tentaciones'... ¡Estando con Anita!

"El programa se da cuenta de que está con Anita y le dicen que no puede participar porque está mintiendo. Llega a España y empieza 'por favor, Anita, vamos a ir, vamos a ir, por favor...'. A Anita no le hace falta un plató de televisión ni participar para ganar dinero porque tiene una vida muy tranquila y gana muy bien. No le hacía falta ninguna". Anita acepta, pero le ha hace una propuesta a Montoya.