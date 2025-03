El dinero que ha tenido que desembolsar Ivonne Reyes tras salir a la luz la sentencia de la identidad del "padre biológico" de su hijo: 10 millones de euros

Tras estallar públicamente contra los que se refieren a su hijo Alejandro Reyes como "presunto" o "supuesto" hijo de Pepe Navarro habiendo una sentencia judicial de 2010 que afirma que el presentador es el "padre biológico" del joven, Ivonne Reyes vuelve a convertirse en noticia tras desvelar que sufre una grave depresión y que está arruinada.

La venezolana protagoniza este miércoles la portada de la revista 'Lecturas' con una desgarradora exclusiva en la que por primera vez se sincera sobre el durísimo momento que está viviendo, acuciada por graves problemas económicos que la han llevado a tocar fondo y a necesitar tratamiento psiquiátrico y ayuda legal porque lo ha perdido todo.

María González Falcó / Manuel Riu

Sin desvelar la cifra exacta, Ivonne asegura que ha perdido más de 10 millones de euros y las tres casas que llegó a tener por malas inversiones y, tan dramática es su situación que se ha acogido a la ley de la segunda oportunidad -no tiene nada que le puedan embargar ya- para intentar empezar de cero y mirar al futuro con esperanza.

La venezolana ha admitido que ha cargado con muchas mochilas y con el peso de que todos dependieran de ella: desde su familia hasta personas que contrató. Sin embargo, su castillo de naipes se ha derrumbado y tras costar aceptarlo ha querido poner en palabras todo por lo que está pasando. "Estaba con depresión sin saberlo", ha reconocido, algo que se ha agravado al tener que enfrentarse a sus grandes deudas económicas.

La exconcursante de 'GH VIP' ha tenido que hacer muchos cambios en su vida. Ha tenido que pedir dinero prestado y se ha alejado de las comodidades para ajustarse a las necesidades que tiene ahora. De lo que está orgullosa es de haber podido costear los estudios de su hijo Alejandro Reyes y que este haya terminado. A partir de ahí, la presentadora ha dejado entrever que el dinero se ha acabado y que ya no hay nada guardado.

"Ha habido muchos movimientos y malas inversiones. Me metí en negocios fallidos. Programas que no han salido, empresas, perfumes. De saberlo habría pedido otras opiniones... Me responsabilizo, no me he asesorado bien", ha lamentado a lo que se une que también ha sufrido pérdidas y robos de joyas, que ahora podrían ayudar para empeñar e ir saldando más deudas. "He sido muy despegada de lo material", ha confesado amargamente en esta entrevista tan dura para ella con la que se ha liberado de seguir fingiendo.

Aunque ahora es la comunicadora la que habla en primera persona sobre el dramático momento que está viviendo, hace varias semanas diferentes medios de comunicación apuntaron que Ivonne tendría importantes problemas económicos. Algo que en su última aparicón negaba entre risas, jugando al despiste antes de sincerarse vía exclusiva: "Mira, económico sí, porque te digo sinceramente que no sale nada del bolso. Estoy en la ruina, estoy en un banquito viviendo cerca de Colón, pero tengo una colchita que me han dejado por allí" ironizaba, dejando entrever que nada había de cierto en su bancarrota.

"Estoy bien, pero así como para irme de viaje todos los meses no estoy, de cada seis meses, así como súper wow. Pero estoy bien, estoy bien... Estoy muy bien, con mi hijo bien, salud. Y la verdad es que no te puedo decir otra cosa" añadía, sin dar ninguna pista de la desgarradora confesión que días después haría en la revista 'Lecturas'.