Drama en Eurovisión tras conocer el cuerpo de baile de Melody en Basilea: "Tengo una familia y tenemos que comer"

Tras ganar el Benidorm Fest y convertirse en representante de España en Eurovisión, Melody encabeza un nuevo drama tras conocer el cuerpo de baile que la acompañará en Basilea: "Tengo una familia y tenemos que comer".

Y es que RTVE ha decidido renovar el espectáculo que llevará la cantante con una nueva versión que se conocerá este día 13, un vídeo musical y, también todo lo que rodea a su actuación en Eurovisión.

Entre los cambios, hay uno que afectará al cuerpo de baile de Melody, ya que se han sustituído a tres de los bailarines que estuvieron con ella en la preselección. Así, se han incorporado al equipo Vicky Gómez, Ana Acosta y Álex Bullón, que ejercerá como coreógrafo junoto a Mónica Peña. De este modo, de los bailarines originales solo quedan Marc Montojo e Iván Matías Urquiaga.

A consecuencia de esta decisión, se caen del grupo Hrisio Busarov, Daniel Arango y Jesús Bolivar, quienes han mostrado su malestar con esta decisión a través de sus redes sociales. El primero escribió: "Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Han sido unas semanas muy difíciles para mí. Fue la ilusión de todos. Pero la vida nos pone en situaciones complicadas e injustas en las que muchas veces nada depende de nosotros. Lo que sí os puedo prometer es que seguiré bailando con toda mi alma y corazón cada vez que pise un escenario. Quiero mucho a Melody y a los 5 chicos y chicas que van a acompañarla en esta aventura y sé que lo van a hacer de maravilla, son todos unos artistas. Vamos a darles nuestro apoyo y amor”.

Instagram

Por su parte, Daniel Arango compartió un vídeo en Instagram en el que decía que "es algo que me dolió mucho porque, como todos mis compañeros, estábamos superemocionados para ir. ¿Qué les puedo decir? Tristemente, esa es la vida del bailarín: Hoy sí, mañana no, pasado no sabes. Era algo que ya había superado, había hablado con las personas correctas... Con todo esto, se están reviviendo todas esas cosas nuevamente porque como soy humano y siento”, asegura, para añadir que “todos queríamos ir, todos habíamos guardado la agenda para ese evento. Hago esta historia para decir que estoy disponible, amo lo que hago, bailo y amo bailar. Así que estoy disponible. Sé que muchas personas no me han escrito por trabajo porque daban por sentado que me iba a Basilea, a Suiza, así que llámenme a cerrar curros porque tengo una familia y tenemos que comer”.

El más escueto fue Jesis Bolivar: “Como dice mi mamá, el tiempo de Dios es perfecto, vendrán cosas mejores. Confía”.